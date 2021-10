Mario Götze is bij PSV een verbeterde versie van zichzelf

Mario Götze geeft in de wedstrijd tegen Real Sociedad een leep passje met de buitenkant van de voet. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mario Götze is het brein van PSV. Met zijn passes en dribbels zorgt hij voor de creatieve ingevingen bij de ploeg van Roger Schmidt. De 29-jarige Duitse middenvelder creëerde dit seizoen veruit de meeste kansen (39) uit open spel voor zijn ploeggenoten.

Götze is in zijn tweede seizoen bij PSV de verbeterde versie van zichzelf. Althans van de speler die ruim een jaar geleden verrassend een contract tekende in Eindhoven om zijn vastgelopen carrière uit het slop te trekken. De oud-speler van Bayern München en Borussia Dortmund, die onlangs bijtekende tot 2024, is fitter en staat op een positie waar hij beter tot zijn recht komt.

Centraler

Na het teleurstellend verlopen eerste seizoen onder Schmidt besloot de Duitse trainer zijn systeem te wijzigen. De belangrijkste verandering: de rol van Götze. De 63-voudig international staat niet langer aan de zijkant, maar is de centrale middenvelder, achter spits Eran Zahavi. Daar staat hij ook donderdag, als PSV het in de Europa League opneemt tegen AS Monaco (21.00 uur, Eindhoven).

‘Die positie ligt hem veel beter’, zegt Huub Stevens, oud-trainer van PSV en kenner van het Duitse voetbal. ‘Vorig jaar stond hij te vaak aan de zijlijn, maar hij mist de snelheid van een buitenspeler. Hij moet rond het strafschopgebied van de tegenstander spelen. Daar kan hij dingen die anderen niet kunnen.’

Sterk in de kleine ruimte

In zijn nieuwe rol heeft Götze per wedstrijd gemiddeld vier balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander, tegenover 2,9 vorig seizoen. ‘Rond het strafschopgebied van de tegenstander is het vaak druk. In die kleine ruimtes weet Götze in tegenstelling tot andere spelers de oplossing te vinden’, vult Kenneth Perez aan.

Volgens de oud-voetballer van Ajax en PSV, zelf ook aanvallende middenvelder, weet Götze precies wat er in zijn omgeving gebeurt. ‘Hij is voortdurend om zich heen aan het kijken en weet al wat hij met de bal wil doen, voordat hij die ontvangen heeft. Dat kunnen niet veel spelers.’

Götze had vorig seizoen tijd nodig om fit te worden, nadat hij het jaar ervoor slecht één hele wedstrijd voor Dortmund had gespeeld. Bij PSV maakte hij tien keer de negentig minuten vol. Ter vergelijking: dit seizoen speelde hij al elf keer een hele wedstrijd. Als bewijs dat hij steeds fitter wordt.

Fraai

Hij heeft de vrijheid om zijn eigen ruimtes te zoeken, als het te druk is in het midden. In de diepte. Of juist naar rechts of links, zoals hij deed tegen Real Sociedad. Fraai was de manier waarop hij zijn tegenstander door de benen speelde en de assist op Cody Gakpo gaf. Perez: ‘Hij loopt vaak vrij, maar krijgt de bal nog te weinig.’

In de overvolle as van het veld hebben zijn medespelers meer moeite om hem te vinden (80 balcontacten per wedstrijd) dan vorig seizoen aan de zijlijn (82 balcontacten). ‘Als hij de bal even niet heeft gehad, is hij geneigd om die te gaan ophalen bij de verdedigers, maar dat moet hij niet doen’, zegt Stevens. ‘Daar is hij niet van meerwaarde, bovendien mist Zahavi dan ondersteuning voorin.’

Perez: ‘Dan heb je wel iemand nodig die de ballen op het juiste moment naar Götze speelt. Daarom zou ik Pröpper altijd opstellen, die heeft de kwaliteit om dat te doen. Götze hoeft zich dan niet te laten inzakken.’

Meer impact

Zo zoekt Götze hoe hij belangrijk kan zijn voor PSV. Zelf gaf hij al eens aan zich prettiger te voelen op een positie in de as van het veld. In de eerste drie maanden van dit seizoen maakte hij al bijna evenveel doelpunten ( 5 om 6) en leverde al bijna evenveel assists ( 6 om 7) als vorig seizoen. Hij mag dan iets minder ballen krijgen, zijn impact is groter.

Is PSV te afhankelijk van de creativiteit van Götze? Met Cody Gakpo en Noni Madueke beschikt Schmidt over buitenspelers met een verfijnde techniek die uit het niets iets kunnen creëren. Toch zijn hun kwaliteiten volgens Perez niet te vergelijken met die van Götze. ‘Zij zijn vooral goed als ze de ruimte hebben om hun actie te maken.’

Tegen het compact spelende Sparta en PEC Zwolle had PSV alle moeite om er doorheen te komen. ‘Als de ruimtes klein worden, schort het bij PSV aan de ideeën. Dan is Götze vaak de enige die de oplossing ziet.’