Marijke Groenewoud heeft een goede 5.000 meter nodig om NK te winnen. Klein probleem: die afstand reed ze nog nooit

Wat kan Marijke Groenewoud op de 5.000 meter? Dat was de vraag die zich opdrong na de eerste dag van het NK allround. Een vraag die Groenewoud zelf niet beantwoorden kon. ‘Ik heb geen idee. Ik heb de 5 nog nooit gereden.’

Groenewoud (23) is zonder meer een veelzijdige schaatser. Ze werd in 2021 wereldkampioene massastart, won zesmaal een schaatsmarathon en haalde vorig jaar bij de Winterspelen in Beijing de vijfde plaats op de 1.500 meter. Maar de 5 kilometer is nog altijd onbekend terrein.

Woensdag zal ze eraan moeten geloven, want Groenewoud staat halverwege de nationale allroundtitelstrijd op de tweede plaats, achter Antoinette Rijpma-De Jong. En het gat tussen de twee Friezinnen is niet eens zo groot. Vertaald naar de 1.500 meter leidt Rijpma-De Jong met 1,05 seconde.

Die voorsprong dankte Rijpma-De Jong, regerend Europees kampioene, aan de 500 meter. Met een persoonlijk record van 38,39 was ze veel sneller dan Groenewoud die met 38,95 tweede werd. Op de 3 kilometer was het beeld andersom met de zege voor Groenewoud in 3.59,40 en de tweede tijd voor Rijpma-De Jong: 4.00,68.

Wonderlijke combinatie

Tot een paar jaar geleden zag Groenewoud zichzelf als sprinter. Een specialist op de 1.000 meter met kansen op de 500 en 1.500 meter. Dat was een wonderlijke combinatie met haar sterke marathonoptredens. ‘Dat kon eigenlijk niet’, zegt ze. ‘Dat blijkt nu ook. Ik ben veel beter op de lange afstanden dan ik op de sprint was.’

In 2021 beproefde Groenewoud haar geluk al eens bij het allrounden. Op de tweede dag bezweek ze op de 1.500 meter. ‘Ik was zo bang voor de 5 kilometer dat ik de 1.500 meter verpestte.’ Ze zakte in de tussenrangschikking zo ver weg dat ze destijds de 5.000 meter niet eens meer mocht rijden.

Je zou denken dat een marathon- en massastartrijdster als zij niet bevreesd is voor een langdurige inspanning, maar de 12,5 eenzame rondjes zijn echt wat anders dan het tactische spel in het peloton. In zo’n groep kun je je af en toe sparen, op adem komen. Op de 5 kilometer niet. Dat is zo’n zeven minuten afzien met steeds pijnlijkere benen. Daar zag ze twee jaar geleden tegenop. ‘Ik had angst voor de verzuring.’

Inmiddels is het anders. Niet dat ze ooit in training of officieus al eens een 5.000 meter heeft gereden, maar ze weet inmiddels wel dat ze die afstand aan zou moeten kunnen. Een tijd wil ze er niet aan hangen, zegt ze in de catacomben van Thialf. Even later doet ze dat toch. ‘Het zal rond de 7 minuten moeten.’ Dat is best ambitieus. Er zijn wereldwijd maar acht vrouwen die dit seizoen onder de 7 minuten zijn gedoken.

Breed palet aan talent

Een van die vrouwen is Groenewouds ploeggenoot Irene Schouten. Zij is de regerend wereldkampioen allround, maar besloot om de NK over te slaan. De twee hebben niet overlegd over de NK, maar de wereldtitel van Schouten afgelopen maart was wel belangrijk in het zelfvertrouwen van Groenewoud, die een vergelijkbaar breed palet aan schaatstalent als Schouten heeft. ‘Dat wereldkampioenschap was een eyeopener.’

Omdat Schouten in Thialf ontbreekt, is het ook al zeker dat zij niet naar de EK in Hamar zal gaan. Dat is weggelegd voor de top-drie van de NK en een nadrukkelijk doel van Groenewoud. ‘Ik zit ook wel een beetje met de titel in mijn hoofd.’

Op de 1.500 meter heeft Rijpma-De Jong betere kansen. Zij won dit jaar de wereldbeker in Thialf en is na de Japanse Miho Takagi de snelste 1.500-meterrijdster van deze winter. Maar de 5 kilometer is wat onzekerder. Ze had dinsdagmiddag moeite om na de explosieve 500 meter de juiste rustige slag te vinden op de 3.000 meter.

Rijpma-De Jong zal als ervaren allrounder redelijk goed weten wat ze op de slotafstand kan. Niet dat ze daarop vooruitloopt, net zomin als ze wil voorspellen wat haar naaste rivaal Groenewoud op die 5 kilometer in huis heeft. ‘We hebben eerst nog de 1.500 meter. Laten we daar maar eerst op focussen.’