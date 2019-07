Marianne Vos wint veelbesproken La Course met ultieme aanval

Vos zette daarmee haar zegereeks, ingezet in de Giro Rosa, waar ze liefst vier van de tien etappes won, voort. Langzaam maar zeker wordt ze weer de oude, nadat ze in 2015 te maken kreeg met overtraindheid en ver terugviel.

Vos won in 2014 ook al eens La Course. De wedstrijd kwam er destijds op haar initiatief, nadat in 2009 La Grande Boucle Féminine – de Tour de France voor vrouwen – van de kalender was verdwenen. La Course moest de belangstelling voor het vrouwenwielrennen opnieuw aanwakkeren.

De vraag is in hoeverre dat gelukt. Hoewel La Course vorig jaar een prachtige editie kende – Annemiek van Vleuten versloeg in een heroïsch duel in de Alpen Anna van der Breggen in de laatste meters – slaagt Tourorganisator ASO er maar niet om de vrouwenwedstrijd glans te geven.

Niet voor niets maakte UCI-president David Lappartient zich in Pau nog maar eens sterk voor een volwaardige vrouwenversie van de Tour de France. ‘Slechts één racedag is duidelijk niet genoeg’, stelde hij. ‘We missen een grote etappekoers voor vrouwen die wereldwijd te zien is. De ASO-organisatie van de Tour de France kan ons daarmee echt helpen.’

Uitbreiden

Lappartient is naar eigen zeggen al in gesprek met de ASO-directie om La Course in de toekomst uit te breiden naar tien etappes, zoals nu al in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, het geval is. ‘Ik hoop dat de organisatie de logistieke problemen kan overwinnen, die nu nog een langere etappekoers tijdens de Tour voor mannen in de weg staan.’

Dit jaar besloot de ASO om de wedstrijd in Pau te laten verrijden over hetzelfde parcours als die van de tijdrit bij de mannen, later op de dag. Het rondje moest vijf keer worden afgelegd om aan 121 kilometer te kunnen komen.

Voor velen voelde dat als ‘een veredeld criterium’. ‘We zijn terug bij af’, mopperde Boels-Dolmans-teambaas Erwin Janssen. Tweevoudig La Course-winnaar Annemiek van Vleuten, rijdend voor het Australische Mitchelton-Scott, overwoog zelfs om niet te starten uit onvrede met het gevoerde beleid van de ASO.

‘Ik wil liever een organisatie die ons écht als toegevoegde waarde ziet. Niet eentje die denkt: o ja, we doen ook nog even iets voor de vrouwen. De Tour is al zo groot, die heeft ons niet nodig’, zei ze in aanloop naar La Course tegenover het Algemeen Dagblad.

Prime-time

Van Vleuten startte toch, ook omdat de wedstrijd – in tegenstelling tot de klassiekers de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik eerder dit jaar – live op tv werd uitgezonden en prime-time te zien was op de Australische tv. Dat podium wilde ze zichzelf en haar ploeg niet ontzeggen.

De winnaar van de Giro Rosa speelde geen hoofdrol in de wedstrijd, omdat haar Australische ploeggenoot Amanda Spratt op 25 kilometer voor het einde de aanval opende en er alleen vandoor ging. Voor Van Vleuten was het vooral zaak om het jagende peloton af te stoppen.

Lange tijd leek de vluchtpoging van Spratt stand te houden, maar in de straten van Pau, op een klimmetje van 17 procent, denderde Vos met grote overmacht over haar heen en besliste de wedstrijd in haar voordeel. Haar erelijst telt nu twee overwinningen in La Course.

Zo kort na de finish vond ze het lastig om te zeggen welke waarde deze zege had. ‘Voor mezelf is het in elk geval machtig mooi.’ Eerder had ze tegenover Omroep Brabant de hoop uitgesproken dat La Course ooit weer zal worden uitgebouwd tot een ronde over meer dagen, zoals in het verleden.

Maar de kalender biedt daarvoor volgens haar nu te weinig ruimte. Tot die tijd, aldus Vos, is het een kwestie van ‘lekker blijven fietsen en voor mooie wedstrijden zorgen.’