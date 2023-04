Marianne Vos voelt zich ophaar 35ste soms nog steeds een rookie

Marianne Vos in actie tijdens de Amstel Gold Race. Beeld Pro Shots / George Deswijzen

In een gluiperig miezerregentje plaatst Marianne Vos (35) haar fiets op de vijftiende rij van het wielerpeloton dat zondagochtend op het Vrijthof in Maastricht wacht op het startschot van de Amstel Gold Race. Zojuist heeft ze op het podium toegegeven dat ze het ook bij haar vijfde deelname nog altijd beetje spannend vindt, dat draaien en keren in Zuid-Limburg. ‘De wedstrijd voelt als een kermisattractie waarbij je niet in je karretje vastzit.’

Geen twijfel, ze heeft een zwak voor deze koers. In 2021 won ze door Demi Vollering in een sprint te kloppen op de lange uitloper na de Cauberg, op dezelfde plek werd ze in 2012 wereldkampioen door weg te rijden uit een kopgroep. ‘Het blijft iets speciaals, racen in de heuvels, in een van de weinige echt grote wegwedstrijden in Nederland. Ik bewaar er warme herinneringen aan.’ Maar het zijn geen sentimenten die deze dag door het hoofd spelen. ‘Je begint telkens helemaal opnieuw. Andere teams, andere verhoudingen.’

Op het druilerige Vrijthof knijpt achter haar wereldkampioen Annemiek van Vleuten in de remmen. Ontspannen wisselen ze wat van gedachten. Koersdirecteur Leo van Vliet wringt zich tussen andere renners door en zoent beiden op de wang. Dan dirigeert de organisatie de twee naar voren. Een plek halverwege de groep doet geen recht aan hun status. Iconen van het vrouwenwielrennen horen op de eerste rij. De ploegleider van Vos, de Amerikaanse Carmen Small, had bij de bus van Jumbo-Visma al verteld dat ze iets moois niet uitsluit. ‘Let goed op Marianne!’

Bij de start in Maastricht. Beeld AFP

Vernauwde bekkenslagader

Voor de buitenstaander is de Brabantse na een ingreep in februari aan een vernauwde bekkenslagader – dezelfde waaraan ze in 2020 al eens was geopereerd – verrassend snel weer van de partij. Eind vorige maand was er een derde plaats in Dwars door Vlaanderen. Vorige week in Parijs-Roubaix reed ze na een val en een lekke band lang in de achtervolging. Op het velodroom zat ze toch in een groep die 12 seconden na winnares Alison Jackson binnenkwam. Verbaasd is ze niet. De behandeling was niet zo ingrijpend als de diagnose deed vermoeden: dotteren volstond. ‘Het herstel kostte minder tijd. De hoop was er snel weer te staan. Ik ben blij dat ik gelijk weer mee kon doen.’

Met haar leeftijd en niet te evenaren erelijst is ze een oude rot in het team, waarin ook jong talent kansen krijgt. Maar ze laat zich niet zomaar het etiket van mentor opplakken. ‘Ja, sommigen komen weleens naar me toe met vragen, over training, over tactische keuzes in wedstrijden, als er snelle beslissingen moeten worden genomen. Als ze iets van me willen aannemen, nou, graag. Maar het gaat erom dat je elkáár scherp houdt.’ En ja, ze steekt ook op wat op van de generatie na haar. ‘Ik heb de wijsheid niet in pacht. Er is zoveel veranderd: in trainingsleer, technologie, voeding, voorbereiding. Ik voel mezelf vaak net zo goed een rookie.’

‘Het is nooit: ik’

Volgens ploegleider Small is Vos van grote waarde voor het team. ‘Het is haar ervaring, haar kennis, haar houding. Ze is bescheiden. Het is nooit: ik. Het is altijd: wij. We doen het samen. De jonge renners kijken tegen haar op, ze luisteren naar haar. Ze inspireert. Ik weet dat ze geen mentor wil zijn, maar ze is het wel.’

Ineens, als de eerste Limburgse heuvels zich aandienen, bevindt Vos zich in een kopgroep van negen. Lang houdt de vlucht geen stand. Het was ook helemaal niet als aanval bedoeld, vertelt ze later. ‘Lucinda Brand trok door in een afdaling. Daarachter viel een gat.’ Het is te vroeg om door te zetten.

Ze houdt zich vanaf dat moment goeddeels schuil in het geleidelijk uitdunnende peloton, misschien al in gedachten bij een eindsprint. Maar in de slotfase verdwijnt ze naar achteren als vooral onder impuls van SD Worx de groep verbrokkelt. Dat dit team in vrijwel alle wedstrijden de lakens uitdeelt, leidt bij haar niet tot jaloezie of frustratie. ‘Het is een hele sterke ploeg, met verschillende pionnen die het ook nog eens op verschillende manieren kunnen afmaken. Misschien is het voor het publiek leuker als er wat meer afwisseling is, maar helemaal onoverwinnelijk zijn ze toch ook niet. Het enige wat de concurrentie te doen staat, is proberen hun kracht en klasse te evenaren. Het is ook lastig om elke keer als favoriet aan de start te staan. Ik heb er alle lof voor.’

Na de finish, met Vollering en Lotte Kopecky , beiden van SD Worx, als de nummers één en twee, staat Vos met een bemodderd gezicht naast haar ploeggenoten Riejanne Markus en Anna Henderson. Ze is zeventiende geworden, op een halve minuut van de winnaar. Met trillende vingers probeert ze tevergeefs de riempjes van haar helm los te krijgen. ‘Het was pittig. Op de Cauberg ontplofte de groep en toen ontploften mijn benen.’ Snel schiet ze een jasje aan en fietst verder, op zoek naar de douche in de teambus. Het duurt niet lang of de anderen volgen, hun mentor achterna.