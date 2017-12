Marianne Vos achtste bij eerste veldritwedstrijd van het seizoen: 'Ik moet duidelijk van verder komen dan vorig jaar'

Ze weet precies wat ze wel en niet kan. Het veldritseizoen deelt ze bijvoorbeeld voor het grootste deel zelf in Jeroen Blijlevens, ploegleider bij WM3

Het was een nachtmerrie voor de fanatieke Vos. Baantjes zwemmen met bejaarden in plaats van zichzelf afbeulen in de bossen. Toen ze in 2016 haar rentree maakte stond ze ineens in de schaduw van Van der Breggen en Van Vleuten. Ze deed haar werk als knecht in de wegwedstrijden in Rio en tijdens het WK in het Noorse Bergen.



Marianne Vos als knecht, het is een rol die ze prima vervult. En ze is blij dat het in het vrouwenwielrennen niet meer om één of twee namen draait. Het motiveert haar alleen maar meer om te bewijzen dat ze nog bij de wereldtop hoort.



'Ze is ook pas dertig', zegt Jeroen Blijlevens, haar ploegleider bij WM3, waarmee ze op de weg fietst. 'Ze weet precies wat ze wel en niet kan. Het veldritseizoen deelt ze bijvoorbeeld voor het grootste deel zelf in. Ze heeft zo veel ervaring. De komende wedstrijden is het voor haar vooral hardheid op doen. Met de basisconditie zit het wel goed.'



Of ze nog andere wedstrijden dan het WK in haar agenda heeft omcirkeld die ze graag zou willen winnen? Vos lacht, een twinkeling in de ogen: 'Nee.'