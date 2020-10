Marcus Rashford bindt opnieuw de strijd aan met premier Johnson

Marcus Rashford tijdens de Champions League wedstrijd van Manchester United tegen Paris St Germain, op 20 oktober 2020. Beeld Reuters

De aanvaller had zich in de voorzomer ontpopt als jonge beschermheer voor kinderen uit de lagere sociale milieus, een wereld waar hij zelf in is opgegroeid. Deze kinderen hebben in Engeland recht op gratis lunch op school en de 22-jarige voetballer wilde dat uitbreiden tot de zomermaanden, dit vanwege de gevolgen van de lockdown op met name de minima. De regering-Johnson verzette zich, maar ging uiteindelijk toch overstag.

Het politieke succes van Rashford leverde hem een eredoctoraat op aan de universiteit van zijn geboorteplaats. Tevens mag hij sinds kort de letters MBE achter zijn naam zetten, als Member of the Most Excellent Order of the British Empire. Deze verdiensten lijken voor een stimulans te hebben gezorgd voor de voetballer die vorige week nog de winnende treffer voor zijn ploeg maakte in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

Begin vorige week pleitte hij ervoor het recht op gratis schoollunches ook in de kerstvakantie te doen gelden. Het gaat hierbij om naar schatting 1,3 miljoen kinderen. De Labour Partij besloot het pleidooi ter stemming te brengen in het Lagerhuis. Premier Johnson wilde zich niet nogmaals de les laten lezen door Rashford en liet zijn partij tegenstemmen. Dat zorgde voor grote ophef, onder meer binnen de regeringspartij.

Geheel voorspelbaar werden de Conservatieven afgeschilderd als Scrooges die miljoenen kinderen tijdens de winter willen laten verhongeren, en dat voor een bedrag dat in het niet valt bij de enorme overheidsuitgaven tijdens de coronacrisis. Het bleek politieke zelfmoord te zijn. Supermarkten, gemeenten en liefdadigheidsinstellingen beloofden kinderen waar mogelijk te gaan helpen. Ook voetbalclub Millwall gaat gratis lunches uitdelen.

In een poging om de politieke schade te beperken beloofde Johnson maandag dat geen enkel kind een rammelende buik zal hebben tijdens de feestdagen, die door de coronabeperkingen en het groeiend aantal werklozen toch al somber van aard zullen zijn. Johnson beweerde contact te onderhouden met Rashford, waarop de voetballer beweerde dat het laatste contact met de premier van juni dateert.

Na het slachtoffer te zijn geworden van Rashford’s ‘Cruyff Turn’, is het nu wachten op Johnsons U-turn. Dat Rashford zo succesvol is, is mede te danken aan behendige raadgevers. In april heeft hij zich immers aangesloten bij ROC Nation. Dit pr-bureau, opgericht door Jay-Z, vertegenwoordigde aanvankelijk popsterren, maar regelt nu ook liefdadigheidswerk van voetballers. Naast Rashford behoort ook Kevin De Bruyne tot de clientèle.

Johnsons PR-chef kan er er nog wat van leren.