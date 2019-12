‘Marcheerverbod’ voor olympische sporters afgeschaft door nieuwe chef de mission

De Nederlandse ploeg bij de openingsceremonie in Pyeongchang, vrijdagmiddag. Beeld anp

Leden van de Nederlandse ploeg, die binnen 48 uur in competitie dienden uit te komen, mochten voorheen niet meelopen bij die openingsceremonie. Voor sommigen - zoals tennisster Kiki Bertens onlangs nog aangaf - geldt dat als de belangrijkste dag van de Spelen, naast de dagen waarop ze hun prestatie moeten leveren.

Het ‘marcheerverbod’ is door de nieuwe ploegleider geschrapt. Wie wil meelopen in de luid bejubelde optocht met 205 landenteams, loopt mee. Eigen beslissing, eigen verantwoordelijkheid. De tijd van strenge regels en kinderoppassers lijkt daarmee voorbij.

Nieuwe vrijheid

Van den Hoogenband kwam dinsdag bij een persbijeenkomst in het Olympisch Stadion zelf met die nieuwe vrijheid. Hij sprak van het grote vertrouwen in zijn ploeg voor Tokio.

‘Aan de 48-uursregel doen we in Tokio niet meer. Die is afgeschaft. Atleten en coaches mogen nu zelf beslissen. Het is aan ons, aan de teamleiding, om uit te leggen hoeveel energie zo’n ceremonie kost. Maar de beslissing is aan hen’, aldus de man die in Tokio Maurits Hendriks als zomerchef aflost. In Pyeongchang 2018 stond er ook al een nieuwe chef op de bok, Jeroen Bijl.

Het regime van drievoudig olympisch zwemkampioen van den Hoogenband zal losser zijn. Ja, sprak hij, rust, reinheid en regelmaat zijn belangrijke voorwaarden om te presteren, maar verder acht hij het van moderne tijden om zijn sporters meer vertrouwen te geven, zelfs na het incident van 2016 toen turner Yuri van Gelder met veel rumoer naar huis werd gestuurd wegens stapgedrag.

Van den Hoogenband, tussen 1996 en 2008 zelf viermaal deelnemer, zei dat de in 2000 ingestelde marcheerregel lange tijd had geholpen. ‘Het was een goede regel om mensen te beschermen die bevangen waren door het olympische feest. Maar het is nu niet meer nodig.’

Verandering regels

Voorganger Hendriks, als technisch directeur van het nationaal olympisch comité (NOCNSF) ‘vraagbaak en praatpaal’ van de nieuwe chef, lichtte in Amsterdam nog even toe hoe die verandering van regels tot stand was gekomen. Het begon met windsurfer Dorian van Rijsselberghe die in Londen 2012 zei dat hij het olympisch gevoel niet zou krijgen, als hij niet het stadion in mocht marcheren. Hij zat op vijf uur reizen van Londen, in de haven van Weymouth, en voor hem werd een uitzondering gemaakt. Hij werd zelfs vlagdrager. Vier jaar later kreeg tennisser Jean-Julien Rojer die vrijheid en voor Tokio 2020 wilde tennisser Kiki Bertens eenzelfde uitzondering.

Van den Hoogenband zei niet het precieze moment te weten dat de 48-uursregel is geschrapt. Hij kwam ook aanzetten met de mededeling dat sporters die klaar zijn met hun sport niet direct terug hoeven naar Nederland. Over dat wegsturen ontstond in 2016 grote onrust, mede vanwege de gehanteerde term ‘losersvlucht’. Wie weg wil uit Japan, kan gaan., Wie wil blijven, krijgt een kamer in het hotel van de olympische ploeg. ‘Zodat de sporters die klaar zijn de supporters zullen zijn voor hen die later moeten sporten.’

De Olympische Spelen duren zeventien dagen en beginnen komende zomer op 24 juli.