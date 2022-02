Marcelien de Koning nieuwe ‘klimaatchef’ NOCNSF: ‘Realiteit en duurzaamheid gaan niet altijd hand in hand’

Marcelien de Koning is de nieuwe ‘chef de emission’ van sportkoepel NOCNSF. Beeld NOCNSF

Hoe keek een klimaatchef naar Winterspelen in een oord waar het minder vaak sneeuwt dan in Amsterdam?

‘Bizar. Het valt niet uit te leggen, zo’n kale omgeving met één witte piste vol nepsneeuw. Het Internationaal Olympisch Comité heeft tegenwoordig een hele duurzaamheidstak, en dan wijs je het wel aan zo’n land toe. Dat kan toch niet? Ik las ergens dat er nog maar vijf plekken in de wereld zijn waar je de Winterspelen goed zou kunnen organiseren. Waar je genoeg mensen en stadions hebt en waar geen nepsneeuw nodig is.’

De Spelen lieten vaak een spoor van ecologische vernieling achter. Is het een oplossing om het voortaan altijd op dezelfde plek te organiseren? Of in verschillende landen waar de faciliteiten al aanwezig zijn?

‘Het grootste probleem zijn alle mensen die naar er naartoe moeten reizen. Of je de Spelen nu in Griekenland of in Timboektoe houdt, fans, ploegen en medewerkers moeten er alsnog heen. De CO2-uitstoot van TeamNL op de Spelen komt voor 80 procent van het vliegverkeer. Als je echt duurzaam wil zijn, moet je stoppen met organiseren van zulke evenementen. Maar dan kun je alles wel afschaffen en teruggaan naar een nomadenbestaan.’

‘Op het gebied van CO2 uitstoot waren de afgelopen twee Spelen juist wél duurzaam, omdat er vanwege corona geen fans aanwezig waren. Normaal gesproken heb je altijd een Holland House waar Nederlandse fans elkaar ontmoeten, dat was er nu ook niet. Vanuit klimaatoptiek zou zoiets helemaal moeten stoppen. Afgelopen zomer kwamen de bezoekers naar Scheveningen waar een alternatief evenement was. Het was daar druk. Misschien is dat een goed idee voor de toekomst.’

Je kunt mensen toch niet verbieden om als fan naar de Spelen te komen?

‘Realiteit en duurzaamheid gaan niet altijd hand in hand. Maar je kunt je als bedrijf wel afvragen of je zo nodig relaties zou moeten invliegen voor een dag of twee.’

Wat gaat u doen om de Nederlandse sportwereld te verduurzamen?

‘In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn. Ik ga bonden en verenigingen daarbij helpen. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om zonnepanelen op het dak van de sporthal te leggen, kunnen daar subsidies voor worden aangevraagd? Op de lange termijn moet het kwalificatiesysteem voor de grote toernooien worden aangepakt. Bijvoorbeeld een selectie per werelddeel, zodat sporters niet meer ver hoeven te vliegen om zich te kwalificeren voor toernooien.’

Maurits Hendriks vloog als chef de mission voorafgaand aan de Spelen van 2016 een keer of twintig naar Rio de Janeiro om poolshoogte te nemen. Kan dat nog?

‘Dat zal nu niet meer gebeuren, zo vaak. Duurzaamheid is ook op zijn agenda gekomen. Zeven jaar geleden was het minder een onderwerp dan nu. De tijdgeest was anders. Zijn aandacht lag bij de sport, niet bij verduurzaming. Om in Rio te komen, moet je vliegen. Daar kom je bij de Spelen van Los Angeles in 2028 ook niet onderuit. Maar niemand zal nog het vliegtuig nemen naar Parijs in 2024. Medewerkers van NOCNSF zijn verplicht om met de trein te gaan. Dat lijkt mij logisch. Toen ik begon met deze functie, keek ik met verwondering naar hoe sommige dingen geregeld waren bij NOCNSF. Het olympisch team voor Tokio kreeg nieuwe kleding. Alles werd in plastic verpakt. Erg jammer. Gelukkig gaan er ook dingen goed. De containers met spullen die nodig zijn voor de Nederlandse sporters gingen direct vanuit Tokio naar Beijing en veel werd hergebruikt.’

Hoe duurzaam is uw eigen zeilcarrière geweest?

‘Ik heb mijn ecologische voetafdruk nooit berekend, maar ik heb veel lange vliegreizen naar Australië en Nieuw-Zeeland gemaakt dus ik heb er zelf ook aan meegedaan. Zeilen is niet duurzaam, al heb je op het water alleen de wind nodig. Je moet al die boten ook verschepen naar verre locaties. Als ik met de auto op reis ging, zorgde ik wel voor een grote trailer zodat er meerdere boten mee konden. Eerlijk gezegd deed ik dat vooral om kosten te besparen en niet uit duurzaamheidsperspectief. Het kost trouwens ook veel energie om een zeilboot te maken. De boot is deels van carbon, wat heel licht en sterk is. Maar je kunt dat niet terug in de natuur stoppen.’

Op het water zag u veel vervuiling. Wat is de smerigste plek waar u heeft gevaren?

‘Gran Canaria in Spanje. Het lijkt daar idyllisch, maar dat was anders als het geregend had. Het riool was daar op zee aangesloten. Bij een regenbui dreef alles de zee in. Op het water moest je bijna kotsen van de viezigheid. De drollen zinken wel, maar de luiers, tampons, maandverbandjes en verpakkingen dreven overal.’