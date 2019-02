Marcel Hirscher, simpelweg de beste skiër

Marcel Hirschner in actie tijdens de WK alpineskiën Beeld AP

De beste skiër aller tijden, een Übermensch volgens Duitse tv-commentaren, de man die met afstand de eeuwige ranglijst van de wereldskifederatie aanvoert. Marcel Hirscher, de halve Nederlander met een Oostenrijks paspoort, kreeg zondag weer alle superlatieven over zich heen, toen hij op de slotdag van de WK alpineskiën in het Zweedse Are zijn zevende wereldtitel greep.

Hirscher werd voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen op de slalom, de acrobatische dans langs deze keer 79 palen. Het was een meer dan gewichtig moment voor de 29-jarige skiër die in zijn geboorteland niet tot nauwelijks over straat kan en een ­teruggetrokken leven leidt in het bergdorpje Annaberg.

In de aanloop van de Winterspelen van Pyeongchang van vorig jaar was de Oostenrijker tot vervelends toe dagelijks lastig gevallen met de kwestie dat het toch echt tijd werd dat hij olympisch goud zou winnen. ‘En elke dag, hè’, verklaarde hij hoe hij gek was geworden van die ene vraag.

Olympisch goud

Hij deed zijn relaas toen hij in Korea tweemaal olympisch goud had; die van de combinatie (afdaling en slalom) en de reuzenslalom. Hirscher had tot dan volgehouden dat olympisch succes voor hem niet bovenaan zijn bucketlist stond. Hij vond constant hoog finishen belangrijker, wijzend op (inmiddels) zeven wereldbekers overall die hij achter de naam had staan. Beter dan ­Hermann Maier, beter dan Ingemar Stenmark, beter dan Marc Girardelli,­ legendes uit de bergen.

De slalomspecialist zei op een van de zeldzame persmomenten tegen de Volkskrant dat één prijs zijn carrière zou vervolmaken. ‘Een zevende wereldtitel zou het nog specialer maken’, dat was zijn wens waarbij hij om alle olympische ambities heen stuurde alsof het een makkelijk gestoken kippstang was.

De zevende wereldtitel, waarmee hij legende Toni Sailer zou passeren, diende in Are te komen. Het werd een lastig verhaal, toen Hirscher zijn programma beperkte tot twee disciplines, de reuzenslalom en de slalom. De combinatie en de teamwedstrijd liet hij schieten. Het werd nog ingewikkelder, toen hij de afgelopen week ziekjes in Zweden arriveerde. Zijn keelpijn en verkoudheid domineerden de voorpagina’s van de Oostenrijkse kranten.

Zijn manager Stefan Illek schrapte de persconferentie op woensdag en zag dat zijn pupil vrijdag al behoorlijk hersteld was. Hij eindigde als tweede in de reuzenslalom, na twee manches tweetiende van een seconde achter de Noorse winnaar Henrik Kristoffersen die deze fraaie dag in zijn loopbaan omstandig prees. Hirscher is een dagelijkse plaag voor skiërs met ambitieuze plannen.

Zondag was de dag dat het moest gebeuren en Hirscher deed het op de manier waarmee hij befaamd is geworden. Hij raasde op het lastige, lees vlakke, parkoers van Are agressief naar beneden. Het parkoers was gestoken door zijn eigen trainer. De loting was hem daarmee gunstig geweest.

De Fransman Clément Noël, een 21-jarige voormalige juniorenwereldkampioen, die hem dit seizoen tweemaal (in Wengen en Kitzbühel) versloeg, gaf in heat 1 liefst 2,18 seconden toe op Hirscher. De andere grote uitdager, Kristoffersen, verloor 1,7 seconden op de regerend wereldkampioen.

Crisis in Oostenrijk

In de tweede heat, op het parkoers gestoken door de coach van de Fransman Alexis Pinturault, kon Hirscher verdedigend skiën. Hij slingerde zich als laatste naar beneden, op een behoorlijk kapotgeskiede baan, maar hield zijn landgenoten Matt en Schwarz achter zich. Het complete Oostenrijkse erepodium camoufleerde de kleine crisis in dat voornaamste skiland van Europa. De vrouwen wonnen in Zweden nul medailles, de mannen werden door Hirscher gered van een debacle als in 1987 in Zwitserland toen ook geen enkele Oostenrijker de wereldtitel kon grijpen.

In de nabeschouwing hintte Hirscher over het naderende einde van zijn carrière. Vorig jaar, na de succesvolle Spelen, verklaarde hij al dat het geen abc’tje was dat hij in het naolympische jaar op de pistes zou verschijnen. Tegen de Amerikaanse tv-zender NBC repte hij deze keer van ‘misschien wel mijn laatste WK’.

In oktober is Marcel Hirscher vader geworden. Hij heeft zijn achtste wereldbeker voor het grijpen. De Spelen van Peking in 2022 zijn hem te ver weg. De verleiding is groot met zijn ouders Ferdinand en Sylvia (een Haagse die verliefd werd op een skileraar) een fijn familieleven te gaan leiden aan de voet van de Alp waar hij leerde skiën. Het leven is zoveel meer dan medailles omgehangen krijgen, is de boodschap die Hirscher al tijden uitdraagt.