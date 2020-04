Marcel Bosker wil bij Jumbo-Visma groeien naar het niveau van Roest en Kramer

Marcel Bosker in actie op de 10.000 meter tegen Jan Blokhuijsen tijdens het NK Allround. Beeld ANP

Bosker werd in zijn loopbaan twee keer wereldkampioen op de ploegenachtervolging, samen met Douwe de Vries en Sven Kramer. Bij de meest recente wereldtitel, in Salt Lake City, verbrak het trio het wereldrecord (3.34,67) uit 2013. In 2018 werd Bosker Nederlands kampioen allround, in navolging van zijn moeder Henriët van der Meer in 1989.

Nadat bekend was geworden dat zijn ploeg Talentned na dit seizoen zou stoppen, besloot Bosker tijdens de WK afstanden in Salt Lake City zelf naar Orie te stappen met de vraag of er een plekje voor hem was bij Jumbo-Visma. ‘Er was direct een klik', zegt hij. ‘En eerlijk gezegd kan ik me geen betere plek bedenken om me te ontwikkelen dan daar. In alle facetten is het een stap vooruit.’

Bij Jumbo-Visma wil Bosker groeien naar het niveau van Patrick Roest en Sven Kramer, net als hij allrounders met een sterke 5 kilometer in de benen. Het verschil tussen hen bedraagt op die afstand nu nog zo'n vijf, zes seconden. Dat moet kleiner, zegt Bosker. ‘De afgelopen jaren heb ik wel stapjes gezet, maar dan vooral technisch. Talentned was een goeie ploeg, maar niet een geweldige. Terwijl het juist op jonge leeftijd belangrijk is dat je op trainingen achter snellere mannen rijdt, zodat je op hun niveau komt. De komende twee jaar wil ik sneller worden.’

15 april staat bij zijn nieuwe ploeg de eerste training op het programma, maar hoe die er uit komt te zien is voor hem nog een grote vraag. ‘Het krachthonk in Thialf is gesloten en fietsen mag slechts op gepaste afstand van elkaar. Maar er zal vast een mouw aan worden gepast.’

Bosker is de eerste aanwinst van Jumbo-Visma dit seizoen. Eerder al zette Sven Kramer zijn handtekening onder een nieuw tweejarig contract bij de ploeg.