Marathonschaatsers mogen hoop houden: wellicht toch wedstrijden op natuurijs

In Winterswijk lukte het begin dit jaar om in één nacht tijd natuurijs te bewerkstelligen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Rutte komt daarmee terug op zijn boodschap van vrijdag. Toen had hij deemoedig de dromen van de marathonschaatsers verstoord tijdens zijn wekelijkse persconferentie. ‘Helaas, schaatswedstrijden kunnen echt niet’, zei hij. ‘We kunnen geen groepswedstrijden doen.’

Maar met het zakken van de temperatuur roerden de natuurijsliefhebbers zich. Het moest toch mogelijk zijn om de marathonschaatsers hun eerste echte natuurijswedstrijden in acht jaar tijd te laten rijden? Niet de rondjes op een ondergelopen skeelerbaan of opgespoten weilandje, maar op echt natuurijs. Zoals in 2013 toen Christijn Groeneveld en Mariska Huisman nationaal kampioen werden op het Veluwemeer.

De steen in de nog onbevroren vijver kwam van Patrick Wouters van den Oudenweijer, de man die met zijn sportmarketingbureau House of Sports medeverantwoordelijk is voor de internationale schaatsbubbel in Thialf, waarbinnen komende week de WK afstanden plaats zullen vinden. Die zijn op overdekt en klinisch kunstijs, maar onder de langebaanschaatsers leeft het natuurijs ook. ‘Ik werd eigenlijk door Sven Kramer wakker geschud’, vertelt Wouters.

De twee belden elkaar zaterdagavond en Kramer vroeg zijn zaakwaarnemer of er bij strenge vorst echt geen marathonwedstrijden georganiseerd zouden worden. ‘Zoals de vlag er nu bij hangt niet’, antwoordde Wouters. Toen hij de volgende ochtend de weersvoorspellingen zag, deelde hij die op Twitter, met ‘Natuurijs Bubbel?’ als begeleidende tekst.

Het tweetje had effect. Op zondagavond mochten oud-schaatsers Erben Wennemars en Mark Tuitert bij talkshow Op1 mijmeren over natuurijs en op maandagochtend kwamen de marathonploegen er zelf overheen met een open brief aan de KNSB.

Niet verkroppen

Zij konden het niet verkroppen dat er straks een ijsvloer ligt, waar ze niet in competitieverband overheen mogen. ‘Iedere rechtgeaarde marathonschaatser weet dat natuurijs wet breekt. Als er natuurijs in Nederland is, laat je alles uit je handen vallen en zorg je dat je er staat’, schreven ze.

Voor de marathonrijders is het tot nog toe een winter van niks. Anders dan hun collega’s op de langebaan en op het shorttrackijs mochten zij niet op de ijsbaan blijven trainen, laat staan wedstrijden rijden.

Het marathonschaatsen, een Nederlands spelletje bij uitstek, is geen olympische sport en werd door het ministerie niet als topsport aangemerkt. De ongeveer 100 marathonrijders waren veroordeeld tot fietstrainingen en een seizoen dat steeds werd uitgesteld. Half januari besloot de KNSB het wedstrijdseizoen definitief af te gelasten. Vorige week vrijdag kwam daar de negatieve beslissing over de natuurijswedstrijden bij.

De marathonploegen zijn ervan overtuigd dat zij het voorbeeld van de langebaanschaatsers moeten kunnen volgen. ‘Wij willen de problemen rondom corona allerminst bagatelliseren, maar een wedstrijd op natuurijs moet volledig coronaproof te organiseren zijn.’

Op het bondsbureau van de KNSB viel de brief in vruchtbare aarde en maandag werd de hele dag vergaderd met de marathonploegen en House of Sports om de plannen verder vorm te geven. Ook was er contact met de ministers Ferd Grapperhaus en Tamara van Ark.

Unieke kans

‘Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen’, liet Rémy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond maandagmiddag in een persbericht weten. ‘We hebben in Thialf laten zien dat we wedstrijden veilig en coronaproof kunnen organiseren. Dat moet ons ook lukken met marathonwedstrijden op natuurijs. Het zou voor het peloton een verloren seizoen goed kunnen maken en voor de mensen thuis kan het straks geweldige tv opleveren.’

Rutte reageerde maandagavond toeschietelijk op de plannen. ‘Wellicht kunnen we leren van het Thialf-regime’, zei hij. ‘Schaatsers en begeleiders zullen dan wat moeten opgeven wat hun vrijheid betreft, maar ik denk dat ze dat er wel voor overhebben.’

En wat als het blijft vriezen? Hoe zit het dan met de Elfstedentocht? Er is Kamerbreed steun voor het organiseren van de tocht, maar Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zag bij de NOS veel bezwaren. ‘Je kunt nu geen grote evenementen organiseren en hopen dat publiek niet komt.’

En dan is er nog de Elfstedenvereniging zelf. Voorzitter Wiebe Wieling herhaalde dit weekend wat hij in november al zei: een Elfstedentocht onder de huidige coronamaatregelen ‘kin net’. De vereniging ziet het zonder toerrijders en publiek niet zitten. Maar mochten er versoepelingen komen en het ijs dik genoeg zijn, dan is de tocht der tochten binnen 48 uur te organiseren.