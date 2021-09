Marathonlopers boos over uitblijven limieten: ‘Soms vraag ik me af of ze op Papendal het woord marathon wel kennen’

Jill Holterman bij de Spelen van Tokio. 'Als je je nog moet kwalificeren, wil je het liefst al in februari al een marathon lopen. Dat moet je nu weten, want organisatoren zijn ook al bezig met het deelnemersveld.’ Beeld Getty Images

Door alle inhaalmarathons, omdat de kalender door corona in de war werd geschopt, staat er de komende weken bijna elk weekend een grote marathon op de kalender. Frank Futselaar, die als haas in Berlijn loopt, verwijt de nationale bond een gebrek aan visie op het marathonlopen in Nederland. De 30-jarige atleet haalde de olympische limiet van 2.11.30, maar kon niet naar Tokio omdat er in totaal zes Nederlanders waren die de limiet liepen, en er waren maar drie tickets. Hij wil zich nu graag voor de EK of WK plaatsen

‘Ik heb in mei al om duidelijkheid over de limieten gevraagd. We weten nog steeds niks’, zegt Futselaar geïrriteerd. ‘Zo’n limiet kan enorm motiverend zijn, maar het kan ook duidelijkheid geven over dat het gewoon te snel is. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Niemand kan nu een goede planning maken. En dan zeggen ze dat je gewoon zo hard mogelijk moet lopen. Zo werkt het niet. Je bouwt schema’s op basis van zo’n tijd. Soms vraag ik me af of ze op Papendal het woord marathon wel kennen.’

Niet uit mouw schudden

De nieuwe richttijden zijn dit jaar extra interessant, omdat technologische vernieuwingen voor snellere tijden op de marathon hebben gezorgd. De Atletiekunie heeft een commissie opgericht die zich buigt over de vraag of de limieten daarom scherper moeten worden. Ad Roskam, technisch directeur van de bond: ‘We winnen advies in over die nieuwe technologie en hoeveel sneller het daardoor is gegaan. Daar moeten de limieten wellicht op aangepast worden. We maken snel wat bekend. Ik snap niet wat het belang is om nu de limiet te weten. Je moet toch sowieso hard trainen? We kunnen niet zomaar iets uit onze mouw schudden.’

De marathon is in een paar jaar tijd ongeveer twee tot drie minuten sneller geworden door vernieuwende zolen met carbonplaten en verend schuim. Daardoor ontstond een luxeprobleem toen zes Nederlandse marathonlopers onder de vereiste tijd doken om naar de Spelen te mogen. Uiteindelijk zaten Abdi Nageeye, die op de olympische marathon verrassend naar het zilver liep, Khalid Choukoud en Bart van Nunen in de olympische ploeg. Bij de vrouwen kwamen Andrea Deelstra en Jill Holterman in actie in Japan.

Holterman hoopt dat de Atletiekunie de internationale limieten overneemt. Dat zou betekenen dat ze zich al gekwalificeerd zou hebben voor de WK, want die limieten zijn niet aangepast op basis van de vernieuwde technologie. De mannen moeten aan een tijd van 2.11.30 voldoen, gelijk aan de olympische limiet voor Tokio. Bij de vrouwen volstaat een tijd binnen de 2.29.30, een minuut langzamer dan de olympische eis.

‘Als ik al gekwalificeerd ben, ga ik geen voorjaarsmarathon lopen’, zegt Holterman. ‘Dan train ik een paar maanden door om zo goed mogelijk te zijn in de zomer. Ik moet dat wel snel weten. Als je je nog moet kwalificeren, wil je het liefst al in februari al een marathon lopen. Dat moet je nu weten, want organisatoren zijn ook al bezig met het deelnemersveld.’

Te traag

Het is niet de eerste keer dat de bond het verwijt krijgt te traag te zijn in het publiceren van de limieten. In 2016 werd de limiet voor de WK van Londen in 2017 pas enkele dagen voor de marathon van Amsterdam bekend. Khalid Choukoud kwam toen 23 seconden tekort. Het maakt volgens Holterman wél uit dat je ruim van tevoren weet welke tijd je moet lopen. ‘Toen ik me kwalificeerde voor de Spelen, heeft het mij heel erg geholpen dat ik wist hoe snel ik moest gaan. Ik heb die tijd gevisualiseerd in trainingen. Je zoekt dat tempo op zodat je weet hoe het moet voelen.’

De meeste Nederlandse toplopers hebben gekozen voor de marathon van Amsterdam, die op 17 oktober op het programma staat. Naast Frank Futselaar staan daar ook Khalid Choukoud, Michel Butter en Björn Koreman aan de start. Bij de vrouwen is Bo Ummels een van de topfavorieten.

De vier mannen zijn aan elkaar gewaagd. Ze liepen allemaal de olympische limiet, maar alleen Choukoud mocht van dit viertal naar Tokio. Zijn persoonlijke record is 2.09.55, dat van Butter 2.09.59, Koreman heeft 2.11.07 staan en Futselaar 2.11.30. De zilveren medaillewinnaar Abdi Nageeye loopt op 7 november de marathon van New York.