Marathonloper Michel Butter trekt wondersloffen aan en wil naar Spelen

Michel Butter loopt de 5000 meter tijdens het NK Atletiek. Beeld Jiri Buller

Lang weigerde Michel Butter de controversiële hardloopschoenen van Nike aan te trekken. Hij wilde niet ervaren hoe ze op de marathon minuten tijdvoordeel opleveren. Maar enkele maanden na zijn afscheid als topatleet, en het einde van zijn contract met een andere fabrikant, is hij gezwicht. Op 11 april doet de 35-jarige Noord-Hollander in Hamburg een poging zich te plaatsen voor de Zomerspelen van Tokio. Op de nieuwste Nikes.

Butter heeft zich gevoegd bij het NN Running Team, de atletiekploeg die door de nauwe samenwerking met Nike het voortouw had bij de schoenenrevolutie op de marathon. Met behulp van ingebouwde carbonplaten en verend schuim kon de Keniaanse wereldrecordhouder Eliud Kipchoge als eerste de marathon afleggen in minder dan twee uur: 1.59.40. Tientallen andere atleten hebben sindsdien hun persoonlijke records flink verbeterd.

‘Alles is drie minuten sneller geworden’, zei Butter in december tijdens een terugblik op zijn loopbaan. Hij is een van de vier Nederlanders die de marathon op klassieke schoenen sneller dan 2.10 hebben gelopen. Zijn persoonlijke record is 2.09.58. ‘Je kunt de tijden die nu worden gelopen niet vergelijken met vroeger.’

In een persbericht van zijn nieuwe team, waarin niet wordt gerept van de enorme tijdwinst die zijn nieuwe schoenen opleveren, legt Butter uit waarom hij zich alsnog in de olympische kwalificatiestrijd mengt. Hoewel hij was gestopt, bleef hij fanatiek rennen en mountainbiken. De trainingen gingen verrassend goed.

Acht seconden tekort

Butter weet ook dat de limiet van 2.11.30 niet streng is. Die tijd is vastgesteld voordat duidelijk was hoeveel tijdvoordeel de nieuwe schoenen opleveren. Al drie andere Nederlanders hebben de limiet gehaald. In 2016, voor de Zomerspelen van Rio de Janeiro, stond de olympische limiet 30 seconden scherper: 2.11. Toen kwam Butter acht seconden tekort om zijn olympische debuut te kunnen maken. Alleen Nederlands recordhouder Abdi Nageeye deed in Rio mee: hij werd elfde.

In Hamburg doen nog minimaal twee mannen een gooi naar de olympische limiet: Mohamed Ali en Roy Hoornweg. Ook Björn Koreman en Frank Futselaar, die de vereiste tijd al hebben gelopen, doen mee aan de wedstrijd die speciaal is georganiseerd met het oog op olympische kwalificatie. Op een afgesloten stadsparcours van 10,5 kilometer leggen de atleten vier ronden af. Eliud Kipchoge, de regerend olympisch kampioen, staat ook op de startlijst. De gebruikelijke voorjaarsmarathons zijn afgelast vanwege corona.

Om naar Tokio te mogen dient Butter waarschijnlijk sneller te lopen dan de Nederlandse limiet. Er zijn nu al vier atleten die in aanmerking komen voor de drie startbewijzen: alleen Nageeye is door zijn snelle tijd zeker van deelname (2.07.09 op snelle Nikes).

Butter: ‘Het eerste doel is onder die 2.11.30 lopen en vervolgens moet ik de andere Nederlanders zien voor te blijven. Dan heb ik denk ik de meeste kans op uitzending. Ik vind het wel heel mooi om de strijd aan te gaan met de andere jongens.’

Butter liep zijn laatste marathon in 2019. Toen eindigde hij in New York in 2.25.06. In 2017 was hij voor het laatst sneller dan de olympisch limiet. Op klassieke schoenen kwam hij in Rotterdam tot 2.11.