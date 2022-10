Marathonloper Khalid Choukoud laat zich niet van de wijs brengen door de wind

Khalid Choukoud (in het oranje ) tijdens de marathon van Amsterdam. Hij liep een persoonlijk record, goed voor zijn derde nationale titel. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Maandenlang had Khalid Choukoud zijn strijdplan al klaar. Hij wilde de marathon van Amsterdam helemaal anders aanpakken. Geen voorzichtige start zoals zo vaak, maar direct ten aanval trekken om zijn persoonlijk record scherper te stellen. Maar het uitgedokterde plan ging de prullenbak al in voordat Choukoud een meter had gelopen.

Amper twaalf uur voor de start van de Amsterdam Marathon besloot de 36-jarige atleet zijn tactiek te veranderen vanwege de voorspelde straffe wind. Met het voorzichtiger strijdplan behaalde Choukoud hetzelfde doel. Hij verbeterde zijn persoonlijke record met 21 seconden tot 2.09.34 en veroverde zijn derde nationale titel.

Choukoud moest ruim toegeven op de winnaar van de 46ste TCS Amsterdam Marathon, de 25-jarige Ethiopiër Tsegaye Getachew die de ruim 42 kilometer aflegde in 2.04.49. Dat was fors langzamer dan het parcoursrecord van vorig jaar (2.03.39). Maar bij de absentie van veel vaderlandse toplopers ging de aandacht toch uit naar Choukoud, die als veertiende finishte achter de snellere Oost-Afrikanen.

De geboren Marokkaan stak zijn ambities in aanloop naar de marathon niet onder stoelen of banken. ‘Ik voel dat ik nog veel meer in me heb dan ik tot nu toe heb laten zien’, zei Choukoud tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. De man die in zijn carrière veel met blessureleed heeft geworsteld, klonk zelfverzekerder dan ooit. Zijn persoonlijk record (2.09.55 gelopen in april 2021 in Italië) moest en zou sneuvelen. ‘En dat kan alleen als ik lef en durf ga tonen. Het wordt alles of niets’, klonk het strijdvaardig.

Te behoudend

In diverse marathons waarin Choukoud de afgelopen jaren sterke tijden liep, ging hij naar eigen zeggen te behoudend van start. Dat was ook vorig jaar het geval in Amsterdam. Toen liep hij het tweede deel van de marathon zelfs een minuut sneller dan het eerste deel (negatieve splittijd) met als resultaat dat hij na de finish nog energie over had. Vandaar het plan van Choukoud om veel aanvallender te gaan lopen.

De weersomstandigheden in Amsterdam noopten hem op het laatste moment zijn aanvallende ambities te temperen. ‘Zaterdagavond sprak ik met mijn manager en het zag ernaar uit dat het in de beginfase toch flink zou waaien’, vertelde Choukoud een kwartier nadat hij als nationaal kampioen het tartan van het Olympisch Stadion had gekust.

‘Vooral tussen de 15 en 20 kilometer zou het zwaar worden. Daarom hebben we toch maar besloten om wat voorzichtiger te starten en in de groep te blijven. Natuurlijk is het mentaal lastig om op het laatste moment je plan te veranderen. Maar ik heb de knop snel kunnen omzetten en gelukkig is het een heel goede beslissing gebleken.’

Na een tussentijd van 1.04.57 halverwege liep Choukoud een ijzersterk tweede deel. ‘Ik heb het idee dat ik de marathon steeds beter leer kennen, en dat op 36-jarige leeftijd’, lachte Choukoud op de persconferentie.

Met zijn tijd bezet Choukoud de vierde plek op de Nederlandse ranglijst aller tijden na Abdi Nageeye (zijn nationaal record is 2.04.56), Kamiel Maase (2.08.21) en Gerard Nijboer (2.09.01). Al moet wel worden aangetekend dat Nageeye en Choukoud op snelle hardloopschoenen lopen die zijn voorzien van een carbonplaat.

Parijs 2024

De volgende marathon waar Choukoud aan de start verschijnt zal die van Sevilla (februari) danwel Rotterdam (april) zijn. Die keuze maakt hij binnenkort. Choukoud heeft zijn zinnen gezet op de olympische limiet voor de Spelen in Parijs in 2024. Vorig jaar liepen de Olympische Spelen voor hem uit op een grote deceptie. In het snikhete Sapporo moest Choukoud na 25 kilometer uitstappen door maagproblemen. ‘Ik wil heel graag naar Parijs. Aan de Spelen van Tokio heb ik geen fijne herinneringen overgehouden.’