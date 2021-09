Marathonlimiet wordt anderhalve minuut sneller na schoendiscussie

Michel Butter is al zeker van de EK in München. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De limieten voor de EK en WK zijn scherper geworden naar aanleiding van de nieuwe technologie in schoenen waardoor het makkelijker is geworden om toptijden te lopen. Als het niet lukt de limiet te lopen, is plaatsing ook mogelijk via een plek bij de beste tien op een World Major, één van de grootste stadsmarathons. Bij de vrouwen volstaat een tijd van 2.28.00 of een plek bij de beste acht op een World Major.

De nieuwe limieten vallen Michel Butter, die zijn pensioen heeft uitgesteld omdat hij weer plezier in het lopen kreeg, reuze mee. De 35-jarige atleet had verwacht dat de limieten nog een stuk scherper zouden worden vanwege de technologische vernieuwingen. Door schoenen met zolen waar carbonplaten in zitten met verend schuim zijn de toptijden internationaal zo’n twee tot drie minuten opgeschoven. Ook de Nederlanders profiteerden van de ontwikkeling. De een na de ander dook vlak voor Tokio onder de olympische limiet die voorheen vaak onhaalbaar bleek. ‘Dit is niet super streng’, zegt Butter. ‘Het is natuurlijk wel iets strenger, maar als je het vergelijkt met hoe scherp de limieten zijn geweest in het tijdperk van de normale schoen, valt dit mee. Vroeger moest je echt bij de topvijf van Europa horen om naar de WK te kunnen.’

Normale schoenen

Ter vergelijking: om naar de Spelen van Londen in 2012 te mogen moesten de Nederlandse toplopers op normale schoenen zonder carbonplaat al onder de 2.10.00 zien te lopen. Butter haalde nooit de Spelen. Hij is blij met de ontwikkeling. De marathonloper denkt dat meer atleten op deze manier ervaring op kunnen doen. ‘Je krijgt een breder veld. Dit lijkt me heel positief. Het was vroeger echt heel moeilijk om je te plaatsen voor een WK of de Spelen.’

Zelf liep Butter in april van dit jaar op het vliegveld in Twente 2.10.30, waarmee hij onder de olympische limiet van 2.11.30 dook. Hij mocht niet naar Tokio omdat Abdi Nageeye, die op de olympische marathon stuntte met zilver, Khalid Choukoud en Bart van Nunen nog sneller waren. Met zijn wedstrijd in Twente haalde hij wel de limiet voor de EK in München, die bij de mannen nu op 2.12.30 is vastgesteld. De vrouwen moeten 2.31.30 lopen om naar Duitsland te mogen.

Maar of Butter, die op 17 oktober de marathon van Amsterdam loopt, ook naar München wil? ‘Ik kijk daar nu nog niet zo naar. Ik kijk nu gewoon per keer hoe het gaat en welke marathon ik nog doe. Ik voel me vrij en hou me niet zo bezig met toernooien.’

Snoekduik

Frank Futselaar wil wel graag. Hij loopt ook in Amsterdam en moet opnieuw aan de bak om naar de EK of WK te mogen, omdat de limieten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 gehaald kunnen worden. Futselaar liep voor een nominatie net een paar weken te vroeg. Op 6 december 2020 op de marathon in Valencia liep hij precies de olympische limiet van 2.11.30 door zichzelf met een snoekduik over de finish te werpen. Ook hij ging niet naar Japan omdat er drie anderen sneller waren. In totaal liepen zes Nederlandse mannen de olympische limiet.

Futselaar is opnieuw teleurgesteld nadat hij eerder al zijn onvrede bij de Atletiekunie had geuit over het lange wachten op de nieuwe limieten. Hij had graag gezien dat de bond de internationale limieten (voor deelname aan de WK volstaat een tijd van 2.11.30) had overgenomen. ‘Het is jammer dat ze het weer anders moeten doen dan andere landen. Waarom moet het altijd scherper dan de internationale richtlijnen? Je helpt de sport toch door zoveel mogelijk atleten op de grote toernooien te zien?’

Op dit moment hebben alleen Nageeye en Choukoud een nominatie voor de WK op zak. Nageeye won in het olympische Sapporo zilver in 2.09.58. Choukoud liep dit jaar in Siena 2.09.55. Bij de vrouwen komt Jill Holterman met haar tijd van 2.28.18, die zij dit jaar in Enschede liep, net tekort om nu al op een startbewijs voor de WK te rekenen. Die tijd zou voor een plek in de EK-selectie wel genoeg zijn. Ook Ruth van der Meijden, de topfavoriet bij de Nederlandse vrouwen in Amsterdam, maakt grote kans om naar Duitsland te mogen. Zij liep dit jaar in Enschede al 2.29.30.