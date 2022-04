Marathondebuut Arjen Robben was ‘echt vechten’

Erben Wennemars haalde zijn vriend Arjen Robben over de marathon te lopen. Beeld Jiri Büller

Met een pijnlijk grimas op zijn gezicht wandelt Arjen Robben over de finish van de marathon van Rotterdam. Naast hem loopt Erben Wennemars, de oud-schaatskampioen die hem aanspoorde samen een marathon te lopen. Ze komen in een tijd van 3.13.40 over de finish. Robben rekt zijn hamstring. De ex-international heeft pijn. ‘Ik ben vaak diep gegaan. Ik heb vaak moeten knokken. Maar dit was echt vechten’, zegt hij vermoeid.

Robben is niet de enige voormalig topsporter die een poging doet een marathon te voltooien. De omschakeling valt vaak vies tegen, weet ook oud-wielrenner Lance Armstrong. Hij liep in 2006 onder de drie uur, geholpen door een team van hazen. De Amerikaan zei daarna dat hij in twintig jaar professionele sport, van de zwaarste dagen in de Tour tot triatlons, nog nooit zo moe was geweest. De pijn was haast ondragelijk.

Erben Wennemars kent dat gevoel. Ook hij zei na zijn eerste marathon in 2010 dat hij het nooit meer zou doen. Hij liep er inmiddels 23. Zijn eerste liep hij in 3.14, nu is zijn persoonlijke record 2.48.

Het leek Wennemars leuk om samen met Robben voor Rotterdam te trainen toen de voetballer in 2019 voor het eerst een punt zette achter zijn loopbaan. Op zoek naar nieuwe sportuitdagingen deed Robben mee aan de Groningse Swim Challenge, waarmee hij geld ophaalde voor kankeronderzoek. Hij had ook kunnen kiezen voor de kortere afstand van 1.500 meter door de gracht, maar dat vond hij wat weinig. Een jaar na zijn pensioen keerde Robben nog kort terug bij FC Groningen.

Toen Wennemars hem enthousiast maakte voor de marathon, stuurde de oud-schaatser wel eerst een filmpje door van zijn eigen reactie na zijn debuut in 2010, toen hij na de finish in Amsterdam in een rolstoel werd afgevoerd. De voormalig wereldkampioen sprint vertelde destijds met holle ogen dat hij nog nooit zo had geleden. ‘Het was echt, echt, echt heel erg. Mijn lichaam ging gewoon uit. Ik zwalkte over de weg heen. Ik doe dit echt nooit meer. Verschrikkelijk.’

Wennemars besloot toen pas daags van tevoren dat het hem wel leuk leek om mee te doen in Amsterdam omdat het ‘lekker hardloopweer was’. Hij had niet goed getraind en had nooit verder gelopen dan een halve marathon. ‘Met schaatsen glij je altijd nog wel een beetje door. Maar met hardlopen stop je gewoon. Dan sta je stil.’

Robben weet nu hoe dat voelt. Hij kreeg zondag een paar keer kramp en moest stukjes wandelen. Daar baalde hij van. ‘Dat is tegen je principes. Je bent topsporter, dat blijft er altijd in zitten. Na dertig kilometer is het niet meer genieten. Dan is het een hel, en dan denk je: waar zijn we aan begonnen? Dit nooit meer. Maar wie weet, doe ik het toch nog wel een keer.’