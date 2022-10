Marathon Amsterdam komt met noviteit om race aantrekkelijker te maken voor tv-publiek

Khalid Choukoud finisht als eerste in de marathon van Amsterdam in 2021 Beeld Jiri Buller

Atletiekgoeroe Jos Hermens zei het donderdag na de persconferentie van de Amsterdam Marathon enigszins gegeneerd, maar hij legde wel de vinger op de zere plek. ‘Een marathon kan voor tv-kijkers soms een beetje saai zijn omdat ze over weinig informatie beschikken.’

Al decennia is de 72-jarige atletenmanager een groot pleitbezorger om de twee uur durende marathon voor de buitenwacht op een aantrekkelijkere manier te presenteren als kijksport. Met de nieuwe technologische uitvinding RunPuck, software waarmee met live data continu de prestaties van atleten worden gevolgd, verwacht Hermens dat het kijken naar marathons wezenlijk zal veranderen.

Zondag beleeft de 48ste editie van de TCS Amsterdam Marathon een wereldprimeur met het gebruik van RunPuck. Vijftig topatleten worden uitgerust met een speciale RunPuck-polsband van 30 gram. Hierdoor kunnen mensen thuis voor de buis (of via de livestream) precies zien wat de loopsnelheid van de atleet is, welke afstand er is afgelegd, wat zijn/haar positie in het veld is en ook kan de verwachte eindtijd worden voorspeld. Tot op heden kon dergelijke informatie enkel om de 5 kilometer bij de chipmatten worden doorgegeven.

Volgens Hermens wordt het dankzij de RunPuck veel leuker en interessanter om de ruim 42 kilometer lange marathon te volgen. ‘Je kunt een veel sterkere band creëren tussen de race en het tv-publiek. Er wordt een nieuwe dimensie toegevoegd, mensen kunnen de marathon heel anders gaan beleven.’

De gerenommeerde atletenmanager is geen onafhankelijk pleitbezorger van de nieuwe technologie. Hermens’ sportmanagementbureau Global Sports Communication heeft de RunPuck ontwikkeld. Door een samenwerking tussen Le Champion (organisator van Marathon Amsterdam) en titelsponsor TCS (groot in informatietechnologie) wordt de RunPuck zondag voor het eerst ingezet in Amsterdam.

Hermens heeft grootse plannen met de gadget die hij wereldwijd wil uitrollen. Op termijn hoopt hij de software te kunnen uitbreiden met onder meer de hartslag van atleten en lichaamstemperatuur. Ook kan er zelfs een kleine camera ingebouwd worden. ‘Vergelijk het met de Formule 1 waarbij tv-kijkers in de auto kunnen kruipen van een coureur.’