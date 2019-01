Mannenfinale Australian Open: een mooie clash tussen rivalen Nadal en Djokovic

Novak Djokovic stelt zijn supporters niet teleur. Beeld AP

Als Novak Djokovic (31) niet in de ­finale van de Australian Open had gestaan, dan was hij zeker op jacht gegaan naar kaartjes voor de ontmoeting met Rafael Nadal (32) van zondag. Hij refereerde aan hun finale uit 2012 in Melbourne, die hij pas won na 5 uur en 53 minuten. Dat duel werd een tennisklassieker, de langste grandslamfinale ooit. Het is de vraag of de twee zondag ook zo aan elkaar gewaagd zijn. ‘Djokovic in vorm is onoverwinnelijk’, zei de Spanjaard over zijn rivaal.

Aan de vorm van Djokovic in Australië wordt niet getwijfeld. De 24-jarige Fransman Lucas Pouille was geen partij vrijdag in de halve finale. De wedstrijd was binnen anderhalf uur afgelopen: 6-0, 6-2, 6-2. De nummer één van de wereld maakte slechts vijf onnodige fouten. ‘Dit was een van de beste wedstrijden die ik hier ooit heb gespeeld’, zei de Serviër.

Een half jaar geleden, op Roland Garros, werd nog openlijk getwijfeld of Djokovic wel kon terugkeren aan de tennistop. Door een slepende elleboogblessure duurde het lang voordat hij op niveau was. Maar al snel na Roland Garros bewees hij nog lang niet klaar te zijn met de sport. Hij won Wimbledon en de US Open.

Djokovic kijkt uit naar de ontmoeting met Nadal: het is hun 53ste confrontatie. Geen duo stond in het proftennis vaker tegenover elkaar. Het onderlinge resultaat spreekt tot de verbeelding: 27-25 in het voordeel van Serviër.

Die stand is misleidend. Aan het begin van zijn carrière wist Djokovic zich geen raad met het intense spel van de Spanjaard, die zware topspinballen bleef afvuren op zijn backhand en geen moment van zwakte toonde in de rally’s. Rafa sloeg ballen die zo hoog opstuitten dat er haast geen richting meer aan te geven was. Met die zware topspinballen speelt hij nog steeds de meeste tegenstanders kapot.

Djokovic vond in 2011 het recept om de belangrijkste wapens van Nadal te neutraliseren. In dat jaar won hij alle onderlinge wedstrijden: op gravel, hardcourt en gras. De Serviër sloeg de harde ballen slim en hard terug– met zijn forehand én backhand. Van de verloren finale op Wimbledon dat jaar moest de Spanjaard nog maanden bijkomen, zei hij daar later over.

De laatste tien keer dat ze tegen elkaar speelden was Djokovic acht keer de beste. De twee wedstrijden die hij verloor was hij niet volledig hersteld van zijn elleboogblessure. Gekeken naar de onderlinge resultaten op hardcourt is hij helemaal favoriet: 18-7. Hij kan de Australian Open voor de zevende keer winnen en recordhouder worden in Melbourne.

Toch is Nadal niet kansloos, zeggen verschillende oud-tennissers. Hij won de Australian Open pas één keer, maar speelt misschien wel beter dan ooit op hardcourt, zei tenniscoach Brad Gilbert, die onder anderen met André Agassi en Andy Roddick werkte.

Om zijn lichaam te sparen is Nadal harder gaan serveren en probeert hij de punten kort te houden. In een ­filmpje met de titel ‘Waarom Nadal het beste tennis van zijn carrière speelt’ spreken Boris Becker en John McEnroe hun bewondering uit voor het vernieuwde spel van de ­Spanjaard.

Mats Wilander, commentator en zevenvoudig grandslamwinnaar, is stellig: ‘Hij tennist beter dan ik hem ooit heb zien spelen. Hij raakt de bal ­perfect. Tijdens zijn service gaat hij niet meer zo diep door zijn knieën en hij raakt de return eerder. Als zijn eerste service raak is, dan wint hij 10 procent vaker het punt dan vorig jaar na een geslaagde eerste ­service.’

Nadals service is nog steeds niet zo goed als die van Federer of Djokovic, maar bleek de afgelopen twee weken wel een belangrijk wapen. Hij trof op weg naar de finale drie spelers die tot de beste tennistalenten van dit moment behoren, maar gaf geen set weg tegen Alex de Minaur (19), Frances Tiafoe (21) en Stefanos Tsitsipas (20).

Ontgoocheld verlieten de drie na hun wedstrijden de baan. Zulke topspinballen hadden ze in hun korte profcarrière nog niet vaak te verwerken gekregen. Tevergeefs zochten ze tijdens de partij naar een antwoord op het geweld. Maar of ze de bal nou snel op het racket lieten landen, of juist de tijd namen, ze waren kansloos tegen de kickservice van Nadal, waarbij de bal hoog opspringt.

Het valt te bezien of Djokovic zondag ook zo onder de indruk is. Uit een rondvraag van The New York Times onder meer dan dertig spelers en professionals werd hij met afstand het vaakst ­genoemd als de beste re­tour­neerder. Tegen Nadal kan hij die gave bij uitstek etaleren.