Manipuleert Nederland het olympische ijs of is de Zweed Van der Poel een onruststoker?

De Canadese ijsmeester Mark Messer, verantwoordelijk voor het ijs tijdens de Winterspelen in Beijing. De KNSB ontkent de beschuldigingen van de Zweedse schaatser Nils van der Poel, die zegt dat Nederland bij de ijsmeester lobbyt voor de beste ijsvloer voor de Nederlandse schaatsers. Beeld ANP

Manipuleert Nederland het olympische ijs?

Volgens Nils van der Poel probeert de Nederlandse schaatsequipe dat in ieder geval wel. Tijdens een persmoment aan de rand van het olympisch dorp in Beijing haalde de olympisch kampioen 5 kilometer woensdag fel uit naar de Nederlanders. Volgens de Zweed zouden zij zich bemoeien met de olympische ijskwaliteit.

Van der Poel baseert zich op een artikel op schaatsen.nl, een website van schaatsbond KNSB. Daarin zegt Sander van Ginkel, wetenschapper bij de KNSB, dat hij op basis van metingen probeert te lobbyen voor ijs dat de Nederlandse schaatsers goed ligt. ‘Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar.’

Dat is corruptie, vindt Van der Poel, die grote woorden niet schuwde. ‘Dit is het grootste schandaal in onze sport’, zei hij. ‘Een gruwel.’

Hoe wendt Nederland zijn invloed aan?

Nederland is het grootste en rijkste schaatsland en heeft als een van de weinige equipes het budget om een ‘embedded scientist’ als Van Ginkel mee te nemen. Hij doet dagelijks metingen op en rond de baan. Hij checkt de ijstemperatuur, luchtvochtigheid en luchttemperatuur in de hal. Dat doet hij al jaren en voor hem waren er andere wetenschappers en coaches die dat ook al deden.

Ook andere landen lopen dit soort zaken na, want die informatie kan inzicht bieden voor coaches en schaatsers welke tijden mogelijk zijn op het ijs. Het is bovendien niet geheim. Op de uitslagen van de wedstrijden staan temperatuur en luchtvochtigheid altijd vermeld.

Andersom bieden de data de kans om klachten over de omstandigheden beargumenteerd bij de ijsmeester onder de aandacht te brengen. En geklaagd werd er aanvankelijk door de Nederlandse schaatsers. De temperatuur van ijs en lucht schommelde in de dagen voor het begin van de Spelen te veel, waardoor het moeilijk wennen was.

Welke invloed heeft temperatuur op ijs?

Het is in wezen heel eenvoudig. Hoe kouder het ijs, hoe harder. Maar het is niet zo dat het hardste ijs ook het beste is. Het glijdt wel goed, maar is vaak ook bros en biedt daarom, zeker in de bochten, niet altijd voldoende grip. Vooral de grotere en zwaardere sprinters kunnen er last van hebben omdat hun ijzers dan ‘uitbreken’.

Zacht ijs heeft als voordeel dat het veel grip biedt, maar tegelijkertijd ook veel zwaarder schaatst. Dat kan dan weer een nadeel zijn voor de wat zwaardere stayers, die met hun ijzers net wat dieper in de zachte toplaag wegzakken. Zo is het harder werken dan voor hun lichte concurrenten.

En dan zijn er nog persoonlijke voorkeuren. Maar misschien wel het belangrijkste is het voordeel van het bekende. Het liefst zouden de Nederlanders het ijs in Beijing precies zo hebben als thuis in Thialf. Daar trainen ze altijd op, dat voelt vertrouwd en geeft vertrouwen.

Is de olympische ijsmeester te beïnvloeden?

Mark Messer is de man die het ijs prepareert in Beijing. Dat heeft hij vaker gedaan bij andere Spelen. Normaal gesproken is hij ijsmeester in Calgary. Hij is niet iemand die zich makkelijk laat ompraten. In het verleden moest hij het vaak ontgelden als Sven Kramer kritiek op zijn ijs leverde, maar dat leidde nooit tot een verandering in zijn aanpak. Ook nu werpt de Canadees de suggestie dat hij zou luisteren naar de Nederlanders verre van zich. In het AD legt hij uit dat hij Van Ginkel juist zou hebben uitgelegd dat hij niets met diens suggesties zal doen. ‘Ik ga hem niets vertellen dat ik niet aan andere landen vertel.’

Zijn er oneerlijke resultaten behaald door de Nederlandse ijslobby?

Dat is wat Van der Poel suggereert. Van de vier verreden afstanden won hij er een, maar de andere drie waren voor Nederlanders Irene Schouten, Ireen Wüst en Kjeld Nuis.

‘Ik geloof echt dat Irene de beste 3-kilometerschaatser van de wereld is’, zei Van der Poel. ‘En dat de Nederlanders het beste zijn op de 1.500 meter, maar wanneer ze dit soort dingen doen, dan moet je de waarachtigheid van die resultaten wel in twijfel trekken. En dat komt door de KNSB, niet door de schaatsers zelf.’

De schaatsbond en NOC probeerden bij monde van Remy de Wit en Maurits Hendriks de angel uit het artikel op schaatsen.nl te halen. De woorden waren ongelukkig en Van Ginkel had het niet zo gezegd. En bovendien zou, zo stelde De Wit, de Nederlandse ploeg de ijsmeester ook nooit ‘actief’ benaderen.

Is het Van der Poel wel om het ijs te doen?

De Zweed houdt van reuring. Zijn aanval op de Nederlandse schaatsbond leek goed doordacht. Hij nam telkens de tijd om zijn zinnen goed en helder te formuleren. Het zou kunnen dat juist hij de manipulatieve van het stel is. Het stuk des aanstoots verscheen tenslotte al op 5 februari, een dag voordat hij op overtuigende wijze de olympische titel op de 5 kilometer veroverde. Wellicht verwacht hij met zijn ferme uitspraken voor onrust in het Nederlandse kamp te zorgen.