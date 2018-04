Manchester United verpest met knappe comeback titelfeest van stadsrivaal City

Onderschat nooit een Mourinho-team

Maar onderschat nooit de wilskracht en van de Mourinho-teams, de kunst om een kampioensfeest te bederven. Als manager van Chelsea had hij al eens een feestvierend, naar een titel hunkerend Anfield Road tot zwijgen gebracht. En dit keer wist de nukkige Portugees het Etihad stil te krijgen. Op elegante wijze wisten Ander Herrera en Alexis Sanchez de herboren Paul Pogba in stelling te brengen. De recordaankoop, die afgelopen winter door zijn makelaar Riola zou zijn aangeboden aan City, stifte de bal knap over Ederson.



De bezoekende fans waren nog aan het juichen toen wederom Pogba toesloeg, dit keer met een kopbal uit een voorzet van Sanchez. Opeens waren de rollen omgedraaid. City raakte de draad kwijt, begon onnauwkeurig te passen. Van het artistieke 'Pepbal' was geen sprake meer. Het wonder was compleet toen de zo zwak verdedigende Chris Smalling in de 69ste minuut uit een vrije trap van Sanchez de bal, geheel vrijgelaten, binnentikte. Voor de tweede keer dit seizoen - het gebeurde eerder uit tegen Crystal Palace - had United een 2-0 omgetoverd in een 2-3.



Om te redden wat er te redden viel, bracht Guardiola zijn sterren in en het had meteen effect. Tien minuten voor tijd bereikte De Bruyne topscorer Aguëro, die kopte en duidelijk werd neergelegd door een onbesuisde Young. Voor de tweede keer wuifde Atkinson het appèl voor een strafschop gedecideerd weg, dit tot woede van hemelsblauw Manchester. Kort voor het einde was het De Gea, de beste doelman ter wereld, die met een onwaarschijnlijke redding een kopbal van Aguëro uit het doel hield. Even later raakte Sterling ook nog eens de paal.



Het was voor het eerst sinds het gelijkspel begin dit seizoen tegen Everton dat City thuis niet wist te winnen. Niet langer bezit het team van Guardiola een aura van onoverwinnelijkheid. Eerder dit jaar had het voor de beker verloren van Wigan en twee keer bij Liverpool. De titel zal City niet ontgaan, maar het was een droom om de schaal tegen de grote rivaal te behalen. Voor de fans was het een déjà vu. 'Als City-fan ben je teleurstellingen gewend,' lachte de 73-jarige Jim Malone, die opgroeide in de schaduw van het oude Maine Road stadion.