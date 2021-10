Manchester United vernederd door Liverpool: 0-5

Cristiano Ronaldo van Manchester United wordt tot de orde geroepen door onder anderen Virgil van Dijk (rechts). Beeld REUTERS

Het was Keita die reeds na vijf minuten de score op Old Trafford had geopend, kort nadat Bruna Fernandes aan de andere kant een gouden kans had gemist. Na de openingstreffer was de topper in hogere zin al gespeeld. De gammele verdediging van Manchester United, geleid door de logge international Harry Maguire, had geen kans tegen een Liverpool dat niet eens op zijn best hoefde te spelen.

Diogo Jota, spelend in plaats van Sadio Mané, verdubbelde tien minuten later de voorsprong. Dezelfde score stond afgelopen woensdag na een half uur op het scorebord in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta Bergamo. Tegen de Italianen wist Manchester United onder leiding van Cristiano Ronaldo terug te vechten naar een 3-2 zege, maar van zo’n ommekeer was tegen Liverpool geen sprake. Integendeel.

Na de 0-2 was het tijd voor de Mo Salah-show. De Egyptenaar, volgens zijn manager Jürgen Klopp de beste aanvaller ter wereld, scoorde een hattrick die slechts werd onderbroken door de theepauze. Kort voor rust toonde Ronaldo zijn frustratie door de op de grond liggende Curtis Jones te trappen. Dat het bij een gele kaart bleef was een wonder. Grote vraag was waarom de VAR niet ingreep.

Frustratie

Na een uur spelen reageerde de ingevallen Pogba zijn frustratie af middels een hoge tackle op Keita, die van het veld moest worden gedragen. Pas na het raadplegen van de camera langs het veld besloot Anthony Taylor een rode kaart te geven aan de Fransman. Op een niet te missen kans van Edinson Cavani na, liet Manchester amper meer iets zien. De hoop was dat de schade bij 0-5 beperkt zou blijven. Dat lukte dankzij doelman David de Gea. Bovendien nam Liverpool gas terug.

In de voorbije competitieronden had United reeds verloren van Aston Villa (0-1) en Leicester City (4-2), terwijl het voor de beker door West Ham United was uitgeschakeld. Manchester United heeft een selectie met toppers die niet als een team kunnen spelen, zodat de schuld vanzelf terecht komt bij de Noorse manager. Zijn ploeg is door een commentator een vergeleken met een Ferrari waar achter een caravan bungelt.

Er wordt nu volop gespeculeerd over een opvolger van Solskjaer, waarbij onder meer de namen van Zinedine Zidane, Antonio Conte en Mauricio Pochettino vallen. Een nieuwe manager zou goed nieuws zijn voor Donny van de Beek, die amper speeltijd krijgt. United wacht nu wedstrijden tegen Tottenham Hotspur en stadgenoot City. Liverpool staat op de tweede plek, vlak achter Chelsea.