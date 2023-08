Manchester United verliest van Kane-loos Tottenham Hotspur

Erik ten Hag krijgt na afloop van Tottenham Hotspur-Manchester United geel van scheidsrechter Michael Oliver, wegens commentaar op de leiding. Beeld AFP

‘Manchester United is het nieuwe Spurs. Wanhopig’, oordeelde voormalig United-speler Roy Keane na afloop op de Engelse televisie. Net als een jaar geleden beleven de Mancunians een zwakke seizoensstart. Maandagavond was er met geluk, en met dank aan een falende arbitrage, met 1-0 gewonnen van Wolverhampton Wanderers.

In de dagen erop ging er vooral veel aandacht uit naar de vraag of Mason Greenwood moet terugkeren op het veld. De jonge aanvaller had zich twee jaar geleden bezondigd aan huiselijk geweld jegens zijn vriendin, maar van een rechtszaak is het nooit gekomen. De club wil Greenwood een nieuwe kans geven, maar er leeft veel weerstand.

De wedstrijd in een zonnig Noord-Londen bewees dat Ten Hag’s ploeg wel een snelle, sterke aanvaller kan gebruiken op de plek waar oud-Ajacied Antony wederom een ondermaatse prestatie leverde. Kansen kregen de gasten zeker in een prima eerste helft. Na een kwartier verspeelde Marcus Rashford een kans de score te openen en in de 37ste minuut slaagde Bruno Fernandes er niet in om alleen voor de doelman Vicario raak te koppen. Eerder had de Portugees via een rabona een heerlijke voorzet gegeven, zo mooi dat Gary Lineker meldde dat hij er seksueel opgewonden van was geraakt.

Lat en paal

De beste kansen waren echter voor de gastheren. Nadat United binnen een minuut twee gele kaarten had gekregen – Antony voor een overtreding en Fernandes voor klagen – schoot Pedro Porro op de lat en belandde een door Luke Shaw van richting veranderd schot de paal. In de spits moest de Braziliaan Richarlison de leemte opvullen die de naar Bayern vertrokken Kane had achtergelaten. Dat lukte hem niet, maar als team speelde Spurs beter dan vorig seizoen. Met James Maddison, van het gedegradeerde Leicester overgekomen, hebben de Londenaren nu een echte spelverdeler.

Kort na rust opende Pape Matar Sarr de score voor Tottenham, zijn eerste doelpunt sinds hij twee jaar geleden naar Londen was gekomen. Onder de nieuwe manager Ange Postecoglou krijgt de Senegalees eindelijk een kans om te schitteren. Vrijwel meteen volgde het antwoord aan de andere kant, toen Antony met een schot de paal raakte. Niet veel later hield Spurs-keeper Vicario op katachtige wijze een kopbal van Casemiro uit het doel. Na het missen van deze kansen zakte United ver weg, dit tot wanhoop van Ten Hag, die langs de lijn moedeloos toe keek.

Feeststemming

Zeven minuten later verdween alle hoop voor The Red Devils toen een inzet van Ben Davies via Lisandro Martínez achter de uitstekend keepende Onana verdween. Daarna stroomde het uitvak leeg en daalde een feeststemming neer in het met 61.910 toeschouwers gevulde stadion. Bij Spurs kende de Nederlandse verdediger Micky van der Ven, na een moeizame eerste helft, een degelijk debuut. Samen met Christian Romero vormt de 22-jarige uit Wormer het hart van de achterhoede. Bij United viel de van Chelsea overgekomen Mason Mount wederom zwaar tegen.

Voor Ten Hag is de nederlaag een domper. Vorig seizoen verloor zijn team op een na alle uitwedstrijden tegen ploegen uit de top-9. De enige niet-nederlaag was toen tegen Tottenham Hotspur.