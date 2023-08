Manchester United toont vechtlust te midden van tumult en wint van Forest (3-2)

Het winnende doelpunt van Bruno Fernandes, Manchester United komt met deze strafschop op 3-2 tegen Nottingham Forest. Beeld Getty Images

Erik ten Hag kon zijn ogen niet geloven toen Willy Boly in de vierde minuut uit een vrije trap ongehinderd raak kon koppen. De lange Nottingham Forest-aanvaller leek te zijn omringd door als standbeeld verklede Red Devils. Twee minuten eerder had oud NEC-huurling Taiwo Awoniyi de gasten al op voorsprong gezet nadat hij bij een counter alleen op André Onana had kunnen afgaan. Forest kon dromen van de eerste winst op Old Trafford sinds 1994, een tijd waarin Brian Roy op de vleugels speelde.

Het dramatische begin van de wedstrijd volgde op een persconferentie, vrijdag, waarin Ten Hag zijn onvrede had uitgesproken over zijn spelers. In de eerste wedstrijd had United met geluk van Wolves gewonnen, gevolgd door een 2-0-nederlaag bij Tottenham Hotspur. Met name de aanvallers en verdedigers voerden niet, zo klaagde hij, zijn opdrachten uit. Tevens wordt United geteisterd door blessures zoals die van aankoop Rasmus Højlund. De Deen moet het probleem op de spitspositie oplossen.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Er is een speler, echter, waar Ten Hag altijd op kan terugvallen: Bruno Fernandes. De soms zo sikkeneurige aanvoerder ging na de 0-2 voorop bij de belegering van de Forest-verdediging. Het was zijn afstandsschot die in de 17de minuut de inleiding vormde tot de aansluitingstreffer van Christian Eriksen, zijn voorzet die Casemiro de kans gaf voor de gelijkmaker, zijn dribbel die leidde tot de rode kaart voor Forest-aanvoerder Joe Worrall en zijn strafschop die een kwartier voor tijd de comeback voltooide.

Het blijft rommelen

De tiende zege op rij tegen Forest voorkwam een crisis bij de club, maar het blijft rommelen. Na de wedstrijd beleven 7.000 fans een uur lang zitten, weer een protest tegen de eigenaren die de club naar hun idee in gijzeling houden, door de weigeren om tot de beloofde verkoop over te gaan. Ondertussen krijgt voorzitter Richard Arnold kritiek omdat hij van plan was geweest om Mason Greenwood terug te halen, de aanvaller die begin 2021 was gearresteerd wegens poging tot verkrachting maar nooit is vervolgd.

De 3-2-overwinning bewees dat Old Trafford onder Ten Hag is uitgegroeid tot een onneembare vesting. Sinds de openingswedstrijd van het vorige seizoen heeft United geen competitiewedstrijd meer verloren voor het eigen publiek. Om serieus kans te maken op de titel moet United ook lastige uitwedstrijden gaan winnen, iets waar het onder Ten Hag nog niet in is geslaagd. Komende week wacht een trip naar titelkandidaat Arsenal, dat zaterdag thuis niet wist te winnen van een goed spelend Fulham (2-2).