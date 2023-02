Manchester United schakelt Barcelona uit in thriller

Oud-Ajacied Antony (rechts) viert met Bruno Fernandes zijn treffer voor Manchester United in het duel met Barcelona. Beeld AP

Aan zijn wissels herkent men de topcoach. Nadat Manchester United in de eerste helft door Barcelona was weggespeeld en op een 1-0 achterstand was gekomen, besloot Ten Hag van tactiek en personeel te veranderen. Hij haalde Wout Weghorst, te statisch in de spits, eruit en bracht de snelle Antony erin. Marcus Rashford verhuisde naar de punt van de aanval, de plek waar hij als topscorer thuishoort. Achter de hoog spelende verdediging van de Catalanen, daar lag immers de ruimte.

Het effect liet niet lang op zich wachten. Twee minuten na rust lag de gelijkmaker erin, toen Fred, een van de vele spelers die onder Ten Hag zijn opgebloeid, een voorzet van Bruno Fernandes knap afrondde. De Portugese aanvoerder stond ook aan de basis van de 2-1. Hij dribbelde vanaf links en gaf de bal voor. Zowel invaller Alejandro Garnacho als Fred waagde vergeefs een doelpoging, waarna de bal voor de voeten van Antony terecht kwam. De rechtsbuiten schoot beheerst binnen.

Diner met Ferguson

De voorsprong was volledig terecht. Na een comfortabele eerste helft was Barcelona weggeblazen door een ontketenend Manchester United. Op de tribune zag Sir Alex Ferguson oude tijden, zijn tijden, herleven. Eindelijk, na tien jaar, is er een manager actief in het droomtheater die in zijn voetsporen treedt. Hoe hoog Fergie de Tukker heeft zitten, bleek eerder deze week toen de twee urenlang dineerden in een restaurant. Na de 2-2 in Camp Nou was Ten Hag de hemel in geprezen door de Engelse pers.

In de heenwedstrijd stond een arbitrale dwaling een overwinning van United in de weg. Zeker nu uitdoelpunten niet meer dubbel tellen bij een gelijke stand, had Barcelona nog alle kans om door te bekeren. In 1996 ging het met een 2-2 op zak naar Eindhoven om PSV aldaar met 2-3 te verslaan. De laatste keer dat Barcelona op Old Trafford aantrad, vier jaar geleden, werd het 0-1. Bovendien heeft United zich in de voorbije vier Europese seizoenen telkenmale stuk gelopen op Spaanse tegenstanders.

De return begon goed voor Manchester. Na een fraaie pass van uitblinker Casemiro verscheen Fernandes vrij voor de doelman, maar hij kon de kans niet benutten. Daarna dicteerden de gasten het spel. Na een kwartier spelen trok Fernandes in het eigen strafschopgebied aan de arm van Alejandro Balde, die gretig ging liggen. Penalty. Weghorst deed zijn uiterste best om Robert Lewandowski te irriteren. De Pool, voor het eerst spelend op Old Trafford, schoot de strafschop zwak in, maar wist David de Gea toch te verslaan.

Nieuw leven ingeblazen

Bijna ging Barcelona met 0-2 rusten, maar heroïsch verdedigen van Casemiro voorkwam dat. Samen met zijn landgenoot Fred en de Argentijn Lisandro Martinez zorgt de Braziliaan voor een onverzettelijkheid waarop de herrijzenis van United gebaseerd is. Daarnaast slaagt Ten Hag erin om spelers die waren afgeschreven - Marcus Rashford, Jadon Sancho en Aaron Wan-Bissaka - een nieuw voetballeven in te blazen. Barcelona, zo onaantastbaar in de La Liga, wist niet wat het overkwam.

Maar na de 2-1 was de klus zeker niet geklaard. Ook in de heenwedstrijd had United een 1-0 achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong en incasseerde het alsnog de 2-2. Het scenario leek zich diep in blessuretijd te herhalen toen Lewandowski van de rechterzijde van het strafschopgebied de kans kreeg om de gelijkmaker achter De Gea te schieten. De bal passeerde de Spaanse doelman, maar werd van de lijn gehaald door voormalig Real Madrid-verdediger Raphael Varane.

Kort daarna klonk het bevrijdende eindsignaal van deze thriller. Voor de United-getrouwen was de zege des te fijner omdat aartsrivaal Liverpool twee dagen eerder was weggespeeld door Real Madrid, de nummer twee van de Spaanse voetbalcompetitie. Na afloop beaamde Ten Hag dat dit zijn belangrijkste zege was bij zijn nog prille voetbalrevolutie in Manchester. Zondag kan hij zijn eerste Engelse beker winnen, wanneer United op Wembley de finale van League Cup tegen Newcastle speelt.