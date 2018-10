Manchester United laat winst glippen op Stamford Bridge

LONDEN – De Engelse topper tussen Chelsea en Manchester United is zaterdagmiddag in een tumultueuze 2-2 geëindigd. In de zesde minuut van blessuretijd schoot Ross Barkley de thuisploeg op gelijke hoogte. Het was een grote domper voor José Mourinho die na drie nederlagen op zijn oude thuisbasis eindelijk leek te gaan winnen met de Mancunians. Na de late treffer ontstond er een handgemeen bij de spelerstunnel toen een staflid van Chelsea pal voor de Portugees besloot te gaan juichen. Door het resultaat blijven The Blues ongeslagen.

Chelsea's Engelse middenvelder Ross Barkley met Manchester United's Spaanse middenvelder Ander Herrera (R) tijdens de Engelse Premier League-voetbalwedstrijd tussen Chelsea en Manchester United op Stamford Bridge in Londen op 20 oktober 2018. Beeld AFP

De vorige drie bezoeken van Mourinho aan de Bridge liepen teleurstellend voor hem af: 4-0, 1-0 en 1-0. Het leek op deze warme oktoberdag dezelfde kant op te gaan toen Antonio Rudiger na twintig minuten uit een hoekschop de 1-0 binnenkopte, dit nadat Paul Pogba hem had laten lopen. Vanaf dat moment domineerde Chelsea de wedstrijd tegen een aanvallend ingesteld United, maar tot grote kansen leidde het niet. Eden Hazard had zijn dag niet. Langs de kant volgde Mourinho de wedstrijd opvallend gelaten, languit zittend, soms opstaand om zich te beklagen over een arbitrale beslissing.

Na rust vocht United zich terug in de wedstrijd en in de 55ste minuut schoot Anthony Martial de 1-1 binnen. Na deze klap wist Chelsea de bal amper meer rond te spelen. De bezoekers roken bloed en creëerden mooie kansen en ruim een kwartier voor tijd leek de Franse aanvaller de wedstrijd te beslissen door de 1-2 met veel effect binnen te schieten. ‘Jose Mourinho, Jose Mourinho’, zongen de meegereisde United-fans. Maar ze juichten te vroeg. In de laatste seconde raakte David Luiz met een mooie kopbal de paal, waarna invaller Barkley voor pijn zorgde bij Mourinho.