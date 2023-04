Manchester United krijgt in strijd om ticket voor Champions League tik van Newcastle United

Invaller Callum Wilson viert zijn goal, de tweede van Newcastle United. Beeld ANP

Door de nederlaag zakte de ploeg van Erik ten Hag naar de vierde plek, vlak boven Tottenham Hotspur. Die vierde plek geeft in Engeland nog wel recht op deelname aan de Champions League. Maar het verschil met Spurs is nog maar één punt, al heeft Manchester United wel een wedstrijd minder gespeeld.

‘Vervelend’, zo omschreef Ten Hag na afloop de nederlaag tegen The Magpies. Vervelend, maar ook welverdiend. Bij deze topper zag het er geen moment naar uit dat United met drie punten naar Manchester zou terugkeren. Dat de Mancunians met 0-0 de rust in gingen was voor een groot deel te danken aan mooie reddingen van doelman David de Gea. Na de onderbreking bezweek de gammele United-achterhoede onder de druk van de gedreven thuisclub. Joe Willock en Callum Wilson profiteerden met het hoofd van het chaotisch verdedigen.

Voor de mannen van coach Eddie Howe was de zege de perfecte revanche op de teleurstellende nederlaag tegen Manchester United in de finale van de Carabao Cup, eind februari. Tussen beide clubs is een rivaliteit ontstaan die doet denken aan de jaren negentig, toen het Engelse voetbal in de ban was van Sir Alex Fergusons sterrenensemble, met Eric Cantona, en het Newcastle United onder leiding van Kevin Keegan. Wel zijn Howe en Ten Hag minder uitgesproken langs de lijn en tijdens de persconferenties.

Fernandes ondermaats

De nederlaag legde wederom de kwetsbaarheid van United bloot waar het gaat om uitwedstrijden tegen teams in de bovenste helft van de Premier League. Eerder dit seizoen werd er verloren van Arsenal (3-2), Manchester City (6-3), Liverpool (7-0), Brentford (4-0) en Aston Villa (3-1). Dat zijn 25 tegendoelpunten in totaal zes uitwedstrijden. Het zijn ook ontmoetingen waarin Bruno Fernandes vaak niet thuis geeft. De Portugese aanvoerder lijkt soms een beetje op een mooiweervoetballer.

Een excuus is het enorme aantal wedstrijden dat Manchester dit seizoen speelt. De ontmoeting in Newcastle was alweer nummer 47 en er komen er nog maximaal 18 bij in de komende maanden. Daar komt bij dat het team simpelweg te veel zwakke plekken kent. Zo kwam Wout Weghorst, die waarschijnlijk een vast contract krijgt, tijdens deze topper amper in het spel voor. United aast ook nog op een spits van wereldniveau, waarbij vaak de namen van Harry Kane en Napoli’s Victor Osimhen vallen.

Versterking is hard nodig, omdat de achterstand op Arsenal en Manchester City inmiddels rond de twintig punten ligt. De twee titelkandidaten zijn met een fascinerende race bezig om de Engelse titel. Koploper Arsenal won zaterdag met 4-1 van degradatiekandidaat Leeds, terwijl City weinig heel liet van Liverpool, de grote rivaal van de laatste jaren. Liverpool kwam in het Etihad op een 1-0-voorsprong, maar werd vervolgens met 4-1 weggetikt. Voor Pep Guardiola’s gladiatoren was deze topper een lang spelletje rondo.

Voor de United-fans is het een schrale troost dat de oude aartsrivaal uit Liverpool met acht punten minder op de achtste plaats staat.