Manchester United in Engelse bekerfinale na zege op Spurs

Vooraf waren er vraagtekens gezet bij de beslissing van de Engelse voetbalbond om deze wedstrijd op Wembley te spelen, sinds tien jaar het toneel van de halve finales. Het nationale stadion is het tijdelijke onderkomen van Tottenham, wat in strijd is met de gewoonte om op een neutrale locatie te spelen.



Het aantal supporters van Spurs en United in het bijna uitverkochte stadion was in ieder geval wel gelijk, ongeveer veertigduizend elk. Zij zagen een spetterende eerste helft, waarin de Londenaren beter begonnen. Dat leidde in de elfde minuut tot de openingstreffer. Davinson Sanchez gaf een weergaloze pass op Christian Eriksen, die door Paul Pogba niet werd achtervolgd. De Deen gaf een scherpe voorzet die door Dele Alli knap wrd ingetikt. Harry Kane en Eriksen kregen goede kansen op de 2-0, terwijl Jose Mourinho langs de lijn ziedend was op zijn lethargische spelers, die bepaald geen eenheid vormen.



Het leek te hebben geholpen. In de 25e minuut kreeg Pogba de geest, veroverde de bal op Moussa Dembele en legde de bal op het hoofd van de kleine Alexis Sanchez. Vorm had geen kans. Het spel deinsde heen en weer. Beide ploegen hadden evenveel balbezit, maar Spurs ging bijna met een voorsprong de rust in toen een speculatief schot van Eric Dier de paal raakte. Groot was de verwachting voor de tweede helft.