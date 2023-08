Manchester United haalt achterstand in en wint met 3-2 van Nottingham Forest

Serge Aurier van Nottingham Forest tijdens de wedstrijd tegen Manchester United. Beeld ANP / EPA

Reeds na vier minuten spelen had Forest, dat de laatste negen wedstrijden tegen Manchester United verloor, een voorsprong van 0-2. Eerst schoot voormalig NEC-huurling Taiwo Awoniyi raak nadat hij bij een counter alleen op André Onana af kon gaan. Twee minuten later kopte Willy Boly ongehinderd de 0-2 binnen.

Langs de lijn kon Ten Hag zijn ogen niet geloven. Bij de persconferentie een dag voor de wedstrijd had hij uitgehaald naar zijn spelers, die zijn opdrachten niet goed zouden uitoefenen. Net als vorig jaar kent Manchester United een moeizame start van het seizoen. Na de gelukkige 1-0 zege op de Wolves, ging het team vorige week met 2-0 onderuit tegen Tottenham Hotspur.

Waslijst aan blessures

Bovendien heeft Ten Hag te maken met een waslijst aan blessures, terwijl de United-getrouwen niet enthousiast zijn over de activiteiten van hun club tijdens de transferperiode. Maar onder Ten Hag is Old Trafford een vrijwel onneembare vesting geworden. Sinds de openingswedstrijd van het vorige seizoen tegen Brighton, heeft het team geen competitieduel meer verloren in eigen huis. Alleen Real Sociedad wist er te winnen in de Europa League.

Na ruim een kwartier gloorde er weer hoop voor de Manchester, toen Christian Eriksen de aansluitingstreffer scoorde. Daarmee begon de belegering van het vijandelijke doel. Nog voor rust miste Casemiro een gouden kopkans, maar na rust zette de Braziliaan deze misser recht met de gelijkmaker. De druk op de verdediging van Nottingham Forest nam verder toe nadat Joe Worrall een discutabele rode kaart kreeg.

Het was andere arbitrale beslissing die deze levendige wedstrijd zou beslissen. Bij weer een aanval viel Marcus Rashford over het been van de Braziliaan Danilo, wat volgens Stuart Atwell een overtreding was. Aanvoerder Bruno Fernandes benutte de strafschop met gemak.

Tottenham bovenaan

Komend weekeinde wacht Manchester United een zware test wanneer het op bezoek gaat bij Arsenal, dat vandaag in een thriller thuis met 2-2 gelijkspeelde tegen stadgenoot Fulham. Fulham was reeds in de eerste minuut op voorsprong gekomen, maar in de zeventigste minuut kwamen The Gunners op gelijke hoogte nadat Kenny Tete een penalty had veroorzaakt. Kort daarop volgde de onvermijdelijke 2-1.

Na een rode kaart voor oud-Ajacied Calvin Bassey leek het over en uit te zijn voor Fulham, maar in de slotfase scoorde Palinha de gelijkmaker voor The Cottagers. Door deze resultaten staat Tottenham Hotspur tijdelijk bovenaan in de Premier League. De Noord-Londenaren wonnen eerder op de dag met gemak van Bournemouth. Brighton en Manchester City, de enige clubs zonder puntverlies, moeten nog in actie komen.