Manchester United gooit Liverpool uit beker en drukt geteisterde ploeg dieper in de zorgen

Andrew Robertson (rechts) tackelt Aaron Wan-Bissaka. Beeld AFP

Wat is er met Liverpool aan de hand? Het voorheen onaantastbare team heeft in het nieuwe jaar pas één wedstrijd gewonnen, een bekerwedstrijd tegen een jeugdteam van Aston Villa. Afgelopen donderdag leed het ook nog eens de eerste thuisnederlaag in vier jaar, tegen Burnley. Meer dan 600 minuten wist het elftal met de magische voorhoede van Mane, Firmino en Salah niet tot scoren te komen.

Tegen deze achtergrond reisde Liverpool naar Old Trafford, waar het honderd jaar geleden voor het laatst een bekerwedstrijd wist te winnen. The Reds, spelend in lichtblauw, begonnen prima en in de 18de minuut leidde dat tot een doelpunt van Mo Salah, die een pass van Firmino met een stiftbal afrondde. Maar zoals wel vaker dit seizoen begon United pas aan een wedstrijd als het op achterstand is gekomen.

Kort na Salah’s treffer scoorde de jonge Mason Greenwood de gelijkmaker, na een heerlijke pass van Marcus Rashford. Drie minuten na rust waren de rollen omgedraaid en kwam United op voorsprong, al had Rashford hierbij het geluk dat de jeugdige Liverpool-verdediger Rhys Williams zich verslikte. Daarna was het weer aan Liverpool om het initiatief te nemen in deze verstilde klassieker, wat leidde tot de gelijkmaker van Salah.

Beeld EPA

Bij Manchester stond Donny van de Beek eindelijk eens in de basis, spelend achter sluipschutter Edinson Cavani. De oud-Ajacied verrichtte de aftrap en was betrokken bij een vloeiende aanval, maar op tweederde van de wedstrijd moest hij plaatsmaken voor beste speler van het lopende seizoen: Bruno Fernandes. De Portugees deed al snel van zich spreken door met een vrije trap de beslissende treffer te maken.

Een dag eerder had stadgenoot Manchester City nog grotere moeite om door te bekeren. The Citizens waren naar Cheltenham afgereisd waar de plaatselijke vierdeklasser wachtte. Na een uur spelen bracht Alfie May, die drie jaar geleden nog bij het bouwbedrijf van zijn broer werkte, de gastheren op voorsprong. De grootste sensatie uit de Engelse bekergeschiedenis was aanstaande, maar in de slotfase scoorde City alsnog drie keer.

Op zaterdag was er ook een voortijdig einde gekomen aan het bekeravontuur van Arsenal, de succesvolste cupfighters van Engeland. De bekerhouder verloor met 1-0 van Southampton. Dat zou normaal gesproken een verrassing zijn geweest, maar niet gezien de huidige krachtsverhoudingen.