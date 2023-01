Manchester United bezwijkt in slotfase onder druk van Arsenal: 3-2

Eddie Nketiah (links) van Arsenal scoort de winnende treffer met zijn hak, 3-2. Beeld AFP

Arsenal - Manchester United. Dat was jarenlang het mooiste affiche in het Engelse voetbal, de botsingen van de voetbalrijken van Arsène Wenger en Sir Alex Ferguson. Spelers als Patrick Vieira, Roy Keane, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy en Martin Keown stonden elkaar in en buiten het veld naar het leven. De ontmoeting van 2004, toen er een einde kwam aan een 49 wedstrijden durende ongeslagen reeks van Wengers Invincibles (‘onoverwinnelijken’), is zelfs de geschiedenis ingegaan als The Battle of the Buffet, een referentie naar de pizza die Cesc Fabregas in de spelerstunnel richting Ferguson zou hebben gegooid.

Sinds die gloriejaren hebben beide clubs in een dal gezeten. Het laatste kampioenschap van Arsenal dateert van twee decennia terug, dat van United een decennium, Fergusons laatste seizoen. Maar onder Mikel Arteta zijn de Londenaren, opgezweept door het nieuwe en meeslepende clublied Angel: North Londen Forever, met een wonderbaarlijk goed seizoen bezig, waarin het tot nu toe slechts een keer heeft verloren.

Die nederlaag viel september op Old Trafford, waar de jonge Gunners door Manchester United werden stuk gecounterd (3-1). Ook Manchester United lijkt onder Ten Hag aan een wedergeboorte begonnen. Het duel tussen Liverpool en Chelsea, die een dag eerder 0-0 speelden op Anfield, was een strijd tussen subtoppers.

Rivaliteit

De opgeleefde rivaliteit is vriendelijker van toon dan voorheen. Arteta en Ten Hag zijn geen Wenger en Ferguson. En de meedogenloze aanvoerder Keane zit veilig achter glas in de televisiestudio’s. Onder toeziend oog van de 81-jarige Ferguson – Wenger liet zich niet zien – ontspon zich vooral een sportieve strijd, eentje waarbij een hoofdrol was weggelegd voor de jonge Engelse aanvallers. Bij Manchester United schitterde, zeker in de eerste helft, Marcus Rashford; bij Arsenal waren Bukayo Saka en Eddie Nketiah de sterren, de twee vrienden die samen de jeugdacademie hebben doorlopen.

Rashford deed de topper na ruim een kwartier ontbranden. Links op het middenveld kreeg de 25-jarige de bal toegespeeld door Bruno Fernandes. Het voetballende lid van lid van de Most Excellent Order of the British Empire, een titel die hij te danken heeft aan zijn inzet voor hongerige schoolkinderen, versnelde, omspeelde Thomas Partey op achteloze wijze en passeerde doelman Aaron Ramsdale met een onhoudbaar schot in de linkerhoek, dit nadat Wout Weghorst ruimte had gemaakt. ‘Yes, yes, yes,’ riep Ten Hag langs de zijlijn. Het was ook een beetje zijn goal, want de Nederlander heeft Rashford weer aan het voetballen gekregen.

Lang duurde de vreugde niet van de bijna drieduizend United-fans, die door slechts een handjevol stewards gescheiden waren door hun aartsrivalen. Vanaf links gaf Granit Xhaka een scherpe voorzet op Nketiah, die makkelijk de gelijkmaker kon binnenkoppen. Met Xkaha is de gangmaker van Arsenal genoemd. Enkele jaren geleden leek zijn loopbaan in het rode shirt ten einde te zijn gekomen, maar het Zwitserse heethoofd heeft zichzelf opnieuw uitgevonden, daarbij begeleid door Arteta’s assistent Albert Stuivenberg.

Treffer met de hak

De voormalige rechterhand van Louis van Gaal bij Manchester United is in de Engelse pers neergezet als de stille kracht achter de Spaanse manager, net zoals Pepijn Lijnders dat is bij Jürgen Klopps Liverpool en René Meulensteen dat was onder Ferguson. Op het veld bleef de Hollandse school zondag beperkt tot de aanwezigheid van Weghorst, die opvallend weinig kopduels won.

Aan het begin van de tweede helft werd deze voetbalshow gestolen door het troetelkind van het Engelse voetbal. Op rechts kreeg Saka de bal. Hij dribbelde en schoot de bal van grote afstand in het doel, in exact dezelfde hoek als Rashford.

Zes minuten later kreeg deze klassieker een nieuwe wending, toen Lisandro Martinez, de kleinste speler in het strafschopgebied, de bal uit een corner van Christian Eriksen op bekeken wijze in het doel kopte. Lange tijd leek de machtsstrijd in een gelijkspel te eindigen, maar in de slotfase bezweek United onder de druk van de thuisploeg. Kort nadat De Gea een schot van Nketiah op onwaarschijnlijke wijze uit het doel had gehouden, tikte diezelfde speler met zijn hak de winnende treffer binnen. VAR zorgde voor wat suspense door naar twee mogelijke buitenspelsituaties te kijken, maar hield de verdiende zege van Arteta’s jeugdige ‘invincibles’ in stand.