Manchester United bereikt kwartfinale FA Cup door eenvoudige zege bij inspiratieloos Chelsea: 0-2

Door de nederlaag is de positie van Chelsea-manager Maurizio Sarri uiterst precair geworden. Zondag speelt zijn ploeg tegen de andere club uit Manchester, ditmaal voor de finale van de andere Engelse bekercompetitie.

In de volgende ronde gaat Manchester United op bezoek bij Wolverhampton Wanderers.

Voor de bekerwedstrijd had Sarri zijn beste elf het veld ingestuurd, dit in tegenstelling tot Ole Gunnar Solskjær die enkele basisspelers rust gunde, onder wie David de Gea, ’s werelds beste doelman. Maar het was zijn team dat vanaf het begin het gevaarlijkst was. Een glansrol was weggelegd voor Paul Pogba, die sinds de komst van de Noorse interim-manager is opgebloeid. Onder José Mourinho had hij een barre tijd.

Na een half uur spelen krulde de Fransman de bal vanaf de linkerkant op het hoofd van Ander Herrera die haast niet kon missen. Voor de bijna zevenduizend meegereisde Manchester United-fans kon het feest beginnen. Op slag van rust was het Pogba zelf die profiteerde van een nauwkeurige voorzet, ditmaal gegeven door Marcus Rashford. Chelsea had meer balbezit, maar daar kwam weinig uit. De beste kans was een vrije trap van David Luiz die werd gekeerd door Romero.

Chelsea-virus

Het heeft er alle schijn van dat Sarri zijn ploeg niet meer weet te motiveren, een Chelsea-virus dat eerder is opgelopen door Mourinho en Antonio Conte. In de competitie staan de Londenaren zesde en de beste kans op kwalificatie voor Champions League is het winnen van de Europa League. De vraag is hoe lang het geduld is van de meestal afwezige eigenaar Roman Abramovitsj die, zo hebben de afgelopen 15 jaar uitgewezen, geen moeite heeft met het ontslaan van managers.

Manchester United kwam ook in de tweede helft amper in gevaar tegen een tandenloze thuisploeg en bleek zich prima te hebben hersteld van de nederlaag tegen Paris St-Germain, afgelopen week op Old Trafford. Solskjær zal hebben genoten langs de zijlijn, en Sir Alex Ferguson op de tribune, van de fantastische dribbel van Rashford bijvoorbeeld, die drie verdedigers van zich af hield waarna zijn voorzet Romelu Lukaku net niet wist te bereiken.

Het spel van Chelsea werd met de minuut ellendiger. Waar de fans smachtten naar de talenten van Callum Hudson-Odoi, de jonge aanvaller die van de club niet naar Bayern München mocht, werden ze getrakteerd op een invalbeurt van Davide Zappacosta, een van de vele miskopen van de afgelopen jaren. Namen van mogelijke opvolgers van Sarri doen al de ronde. Is Zinedine Zidane bereid naar West-Londen te komen? Heeft clubheld John Terry zin? En wat doet Guus Hiddink tegenwoordig?

De Manchester-fans hadden ook een oplossing. ‘Bring back Mourinho’, zongen ze spottend.