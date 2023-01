Manchester City wint zwaarbevochten topper bij Chelsea: 0-1

Net in het veld gekomen als invaller, maakt Riyad Mahrez (links) van Manchester City de winnende goal tegen Chelsea. Beeld AFP

Na een uur spelen oordeelde Pep Guardiola dat zijn aanval vers bloed nodig had. Daarom stuurde de manager van Manchester City vleugelspelers Jack Grealish en Riyad Mahrez het veld in. Vijf minuten later scoorde laatstgenoemde uit een scherpe voorzet van eerstgenoemde. Langs de zijlijn kon de Catalaan zijn geluk niet op. Het was een verdiende zege. Na een gelijkopgaande eerste helft was City heer en meester in de tweede. In de vijftigste minuut had het al bijna de leiding genomen toen Nathan Aké een voorzet van Kevin De Bruyne op de kruising kopte.

Voor beide ploegen stond er veel op het spel tijdens deze warme, winderige winteravond. Chelsea, nummer tien op de ranglijst, moest winnen om zicht te houden op Europees voetbal, terwijl de regerend landskampioen bij een zege de achterstand op koploper Arsenal tot vijf punten kon reduceren. Voor de hemelsblauwe formatie van Guardiola waren de voortekenen goed: de laatste twee bezoekjes aan Stamford Bridge waren in overwinningen geëindigd. Bovendien heeft Chelsea een ziekenhuiszaal vol geblesseerden.

En de ziekenboeg breidde zich snel uit. Reeds na twee minuten moest Raheem Sterling de strijd opgeven wegens een spierblessure en ruim een kwartier later volgde collega-aanvaller Christian Pulisic hem naar de kleedkamer. Al het blauwe blessureleed biedt kansen voor spelers die weinig aan spelen toekomen. Zo stond Ziyech, dankzij een blessure van Mason Mount, voor de tweede keer dit seizoen in de basis. De oud-Ajacied kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar zijn kruislingse schot werd door Ederson uit het doel gehouden.

Ziyech na uur gewisseld

Ziyech speelde een wat ongelukkige wedstrijd, goed bespeeld ook door de onlangs vader geworden Aké. Afgezien van genoemde kans creëerde hij vooral gevaar bij dode spelmomenten. Na een uur ploeteren werd hij door Graham Potter naar de kant gehaald. Waar City het spel probeerde te maken, loerde Chelsea op de uitbraak. Kort voor rust was de thuisploeg bijna op voorsprong gekomen toen invaller Carney Chukwuemeka de paal raakte. De Oostenrijkse Nigeriaan was deze zomer van Aston Villa overgekomen, maar had nog weinig kansen gehad zijn talent te tonen.

Aan de andere kant was alle aandacht gevestigd op de doelpuntenmachine Erling Haaland. De lange Noor kwam aanvankelijk amper in het snelle, intense spel voor, maar in de 38ste minuut kreeg hij vanuit het niets een kans dankzij een bekeken pass van Ilkay Gundogan. Maar de spits schoot net over. De ‘Viking’ heeft dit Premier League-seizoen al 21 doelpunten gemaakt in 15 wedstrijden, maar zijn aanwezigheid heeft het aanvalsspel van Manchester City in vergelijking met vorig seizoen ook wat voorspelbaarder gemaakt.

Tegen Chelsea werd hij rustig gehouden voor WK-gangers Thiago Silva en Kalidou Koulibaly, maar hij fungeert ook als bliksemafleider. City heeft zoveel fantastische aanvallers dat vijandelijke verdedigingen soms niet meer weten waar ze het moeten zoeken, zoals in de 65ste minuut toen dirigent De Bruyne de aanval inleidde waaruit de enige goal van deze topper tot stand kwam. Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga zag er niet goed uit. Met enkele jonkies in de aanval joegen The Blues op de gelijkmaker, maar de bezoekers hielden makkelijk stand.

Chelsea blijft door deze nederlaag tiende en staat onder de twee kleine broertjes uit West-Londen: Fulham en Brentford. De Londense topclub zit, na de val van het ‘Roman Empire’ duidelijk in een crisisperiode. City, ondertussen, staat aan de vooravond van een krankzinnig programma. Zondag komt Chelsea op bezoek voor de beker, waarna competitiewedstrijden volgen tegen Manchester United en Tottenham Hotspur. De ogen van Guardiola zijn evenwel ferm gericht op het voorjaar waarin hij eindelijk de Champions League hoopt te winnen.