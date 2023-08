Manchester City wint Supercup van Sevilla, na mooie serie strafschoppen

Pep Guardiola, coach van Manchester City, en speler Erling Haaland vieren de bekerwinst. Beeld ANP / EPA

Sevilla voetbalde in de broeierige hitte van Piraeus slim, goed georganiseerd en met het hart, terwijl huizenhoog favoriet Manchester City het moeilijk had en het surplus aan kwaliteit niet tot uitdrukking kon brengen in de uitslag. Pas na een serie puike strafschoppen viel de beslissing, door één misser, de laatste, van Nemanja Gudelj, op de lat. City had twee weken geleden nog een strafschoppenserie verloren, in de strijd om het Community Shield tegen Arsenal, en veroverde de Europese Supercup voor de eerste keer.

Ach, vooral die kopbal van Youssef En-Nesyri voor 0-1 was wonderschoon, een perfecte uitvoering uit het leerboek voetbal, hoofdstuk koppen oude stijl. Eerst de voorzet van Marcos Acuna vanaf de linkerflank. Hoog, snel, wegdraaiend van het doel. En daarna dus En-Nesyri, spits, krachtmens, geboren in Fez, Marokko, en al jaren spits van Sevilla.

Hij koos positie, zette een paar stappen op de onzichtbare trap naar de hemel, hing even in de lucht, gebruikte het sterke lijf van Nathan Aké handig om zijn actie te stroomlijnen, en profiteerde van twijfel bij Aké en Josko Gvardiol over wie wat precies deed. Zo waren ze kansloos. De bal sloeg via de paal in het doel.

Koppen is de specialiteit van En-Nesyri, zoals hij die bijvoorbeeld ook liet zien in de kwartfinale van het WK in Qatar, met zo’n machtige kopbal tegen Portugal, toen hij nog veel hoger sprong dan woensdag. Het was jammer voor hem dat hij later in de wedstrijd een drietal behoorlijke kansen miste, toen hij afhankelijk was van zijn voet.

De Supercup dus, het toernooi dat in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw werd ‘uitgevonden’ door de sportredactie van de Telegraaf, in de tijd dat Ajax heerste over de voetbalwereld. Tegenwoordig de winnaar van de Champions League tegen de winnaar van de Europa League, en meestal is de kampioen van het belangrijkste toernooi beter. Logisch, in de Champions League zijn de voetballers gemiddeld gesproken van hoger niveau. Maar woensdag in Piraeus, bij Athene, lag dat toch enigszins anders. Ja, City was beter, had veel vaker de bal en heeft meer kwaliteit, maar het verweer van de Spanjaarden was uitstekend en de ploeg had zelfs kunnen winnen, al was dat dan tegen het spelbeeld geweest.

Goal brengt verlichting

Sevilla begon met lef, liet zich daarna onvrijwillig steeds verder naar achteren drukken, totdat de goal in de 25e minuut verlichting bracht. City miste Kevin De Bruyne en Bernardo Silva, vorig seizoen behorend tot de belangrijkste spelers op weg naar de zogenoemde treble: City won de Champions League, het kampioenschap en de FA Cup. De Duitser Ilkay Gündogan is vertrokken naar Barcelona. De ploeg van de sjeiks uit de Emiraten, gevestigd in Manchester, investeerde weer voor meer dan honderd miljoen euro, door verdediger Gvardiol en middenvelder Mateo Kovacic aan te trekken. Maar het liep niet, in grote delen van de wedstrijd. Erling Haaland speelde vermoedelijk een van de minste wedstrijden in jaren.

Manchester City, de natte droom van onder anderen Arne Slot en Peter Bosz, trainers die vooral aanvallend denken, moest uiteindelijk alles geven om de achterstand weg te werken. Niets dus gemakkelijke overwinning, zoals menigeen had verwacht. City speelde te traag, leed vooral voor rust te vaak balverlies, de verdediging oogde kwetsbaar bij de snelle uitbraken van Sevilla. De ploeg van Pep Guardiola ontsnapte aan 0-2, opnieuw van En-Nesyri, die Ederson zag redden bij een ogenschijnlijk makkelijker kans dan zijn kopbal. Het knappe voorbereidende werk was van Lucas Ocampos, die bij Ajax nauwelijks in actie kwam gedurende een half seizoen en in Europese topduels met Sevilla telkens bewijst tot de top te behoren.

Maar goed, nadat Sevilla had verzuimd verder afstand te nemen, scoorde City, na een prachtige voorzet van de Spanjaard Rodri, die in juni de finale van de Champions League tegen Internazionale besliste. Hij legde de bal perfect op het hoofd van de bij de tweede paal inlopende Cole Palmer, die is opgeleid door City. City had nu zijn sterkste periode en was vast van plan de strijd voor de 90ste minuut te beslissen, want verlengingen zijn er niet bij de Supercup, en met strafschoppen waren de kansen weer gelijk. Nathan Aké was met een kopbal het dichtst bij de 2-1, maar het liep dus uit op strafschoppen. Waarin City alsnog won.