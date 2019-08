Manchester City wint Super Cup na zinderend duel met Liverpool - Wijnaldum mist als enige strafschop

Spelers van Manchester City vieren het winnen van de FA Community Shield tegen Liverpool in het Wembley stadion. Beeld EPA

Met de strijd om de Community Shield worden de gordijnen van Engelse voetbalseizoen normaal gesproken op vriendschappelijke wijze geopend. Bij deze jaargang, echter, zijn ze op wilde wijze opengetrokken door twee formaties die momenteel ver boven de rest uitsteken, ook boven de andere leden van de topzes. De grimmigheid waarmee de spelers elkaar tegemoet traden, deed denken aan de jaren waarin Arsenals Arsène Wenger en Manchester Uniteds Alex Ferguson elkaar het licht in de ogen niet gunden. Liverpool – Manchester City is de nieuwe grote rivaliteit.

Afgelopen seizoen bedroeg het verschil tussen de twee teams uit Noord-Engeland in wezen een centimeter, de lengte waarmee een cruciale bal net niet geheel over de lijn was gegaan tijdens het treffen van beide teams op de Etihad. En nu was het weer metaal dat Liverpool frustreerde: Virgil van Dijk raakte de onderkant van de lat; Mo Salah de paal. Dat gebeurde in de tweede helft waarin Liverpool met Klopps geliefde heavy metal-football joeg op de gelijkmaker en de hemelsblauwen van de mat speelde, nadat in de eerste helft Manchester City heer en meester was geweest.

Financieel fantasieland

Het was vooraf al duidelijk dat het een beladen duel zou worden. Guardiola had zich geërgerd aan Jürgen Klopps opmerking dat City in een financieel fantasieland vertoeft. Deze zomer had de club uit Manchester weer een transferrecord gebroken met het aantrekken van de Spaanse middenvelder Rodri. Liverpool kocht niets. Op zijn beurt baalt Guardiola er nog steeds van dat zijn ploeg maar niet verder komt op het Europese toneel, wat zich uit in het feit dat geen enkele van zijn spelers is genomineerd voor FIFA-voetballer van het jaar. Liverpool heeft er drie: Van Dijk, Salah en Mane.

De strijd tegen de Europees kampioen Liverpool was daarom meer dan een Super Cup voor de Catalaan, die kort voor rust geel zou krijgen wegens te fel protesteren. Ook voor de fans was er weinig vriendschappelijks aan dit treffen: de Mancunians floten het koor uit dat You’ll Never Walk Alone zong en de Liverpudlians deden hetzelfde met Blue Moon. Ook oud Ajax- en Liverpool-speler Jan Molby, aanwezig in de perskamer, verheugde zich op het duel. ‘Beide teams spelen aanvallend voetbal, het 4-3-3 van Cruijff waar ik bij Ajax mee ben opgegroeid en altijd van ben blijven houden.’

En aangevallen werd er. Reeds na tien minuten kon de blauwe helft van het met 77.565 toeschouwers gevulde Wembley juichen toen Raheem Sterling van dichtbij wist te scoren tegen zijn oude club, na een geniaal hakje van David Silva. Liverpool-aanvallers Salah en Robert Firminio lieten bij vlagen heerlijk voetbal zien, maar op het middenveld werd Liverpool overlopen, onder meer door Man of the Match Kevin de Bruyne, die weer helemaal de oude is. City gaf een lesje stilistisch voetbal, iets waar de shirts zonder sponsornaam fraai bij aansloten.

In de tweede helft won Liverpool wel de strijd op het middenveld en ging City counteren. Sterling miste een onmisbare kans in een van die counters, terwijl de Egyptische dribbelkoning Salah aan de andere kant ook scherpte miste. De gelijkmaker kwam een kwartier voor tijd van het hoofd van invaller Joel Matip, op aangeven van Van Dijk. In de slotminuut haalde Kyle Walker een kopbal van Salah met een omhaal van de lijn, waarna strafschoppen onvermijdelijk waren. Het gaf de verguisde doelman Claudio Bravo de kans gaf tot held uit te groeien door de inzet van Wijnaldum te keren.