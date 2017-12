Manchester City wint stadsderby van United en ruikt de titel - terwijl de kerst nog moet komen

Het gaf United energie. Na rust speelde het actiever. Ze moesten ook winnen om in de race te blijven, maar opnieuw was het City dat de leiding nam. En weer uit een rommelige situatie. Wat onwennig meeverdedigend schoot Lukaku de bal tegen een ploeggenoot, waarna Otamendi de 1-2 met een halve omhaal binnenschoot. Het was al weer de vierde treffer van de Argentijnse verdediger, die aanvallend vaak beter is dan verdedigend. Niet iets wat coach Guardiola erg zal vinden overigens.



Voor Lukaku was het sowieso een ongelukkige middag. Aanvallend was de sterke Belg wederom geen schim van de doelpuntenmachine van vorig jaar. Kort voor tijd had hij, na een elegante aanval met Juan Mata in de hoofdrol, de gelijkmaker op zijn schoen, maar zijn schot stuitte op het gelaat van doelman Ederson. Hulp in de slotfase van Zlatan Ibrahimovic mocht niet baten. Voor de tweede keer op rij won Guardiola op Old Trafford, bij de man die ooit The Special One werd genoemd.