Manchester City wint op knollenveld van Spurs in teleurstellende topper

Spelers van Tottenham lopen teleurgesteld het veld af na de wedstrijd. Beeld AP

De ontmoeting tussen de nummer vijf en twee was geen reclame voor de Premier League. Het veld was omgeploegd door de American Footballers van Jacksonville en Philadelphia. Een groot deel van de tweede ring van het grote stadion was op deze koude avond verlaten. Grote delen van de wedstrijd speelden zich in stilte af, bijna net zo stil als de minuten voor de wedstrijd waarin de doden uit The Great War werden herdacht, alsmede de verongelukte Leicester City-eigenaar. Menig aanwezige zal ook hebben gedacht aan Glen Hoddle, de Spurs-legende die herstellende is van een zware hartaanval.

Beide managers hadden de Hoddles van nu op de bank gehouden, zoals Christian Eriksen bij de thuisclub en Kevin de Bruyne bij de bezoekers. De twee zijn net hersteld van blessures. Naast hen zaten sterren als Dele Alli en Leroy Sane. Op het veld met haar 10, 20, 30, 40 en 50 yard-lijnen liep nog genoeg kwaliteit rond om de toeschouwers te vermaken. Mahrez bijvoorbeeld, spelend op zijn vertrouwde positie als rechtsbuiten. De Algerijn met de fluwelen voeten schoot in de beginfase een voorzet in van Raheem Sterling die had geprofiteerd van een inschattingsfout van Kieran Trippier.

De lichtvoetige City-spelers tikten de bal vrijblijvend rond, terwijl Spurs probeerde te profiteren van slordigheden bij de Citizens. Kort na de openingstreffer schoot Harry Kane net over het doel van Ederson, die te ver voor de doellijn stond. In de 23ste minuut maakte Benjamin Mendy een fout waardoor Moussa Sissoko alleen op Ederson kon afgaan maar de Fransman rondde het beroerd af. Kane kreeg een soortgelijke kans, maar speelde de bal te ver voor zich uit. Thuissupporters richtten hun frustratie op arbiter Kevin Friend die een oogje toekneep bij de sluwe overtredingen van City.

Harry Kane. Beeld REUTERS

In de tweede helft zakte het niveau ver weg, soms met hilarische gevolgen. In de 53ste minuut kregen zowel David Silva als Sterling de kans om een voorzet van David Silva binnen te tikken, maar tot woede van Guardiola wisten ze te missen. Een bijna nog grotere misser beging Erik Lamela, de Argentijn die de gelijkmaker tien minuten voor tijd voor het inschuiven had maar de bal over wist te schieten. Met Alli en Eriksen in het veld gekomen begon Spurs tevergeefs aan een wanhoopsoffensief. Het nieuwe stadion kan niet snel genoeg klaar zijn voor de mannen van Mauricio Pochettino.