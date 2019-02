Manchester City wint League Cup na wisselweigering doelman Chelsea

Het was een aanslag op het gezag van de belegerde manager Maurizio Sarri. De beslissing van de Italiaan een Van Gaal-achtige wissel toe te passen was logisch. Niet alleen had de 24-jarige Bask last van kramp, zijn vervanger had al eens heldendaden gepleegd tijdens een bekerfinale. Drie jaar geleden had Caballero City de Carabao Cup bezorgd door tegen Liverpool drie strafschoppen te keren. De vierde official had zijn wisselbord al klaar, maar ’s werelds duurste doelman weigerde plaats te maken. Sarri was woedend en verschool zich tijdelijk in de spelerstunnel. Assistent Gianfranco Zola stond ook machteloos.

Schandalige streek

Er stond veel druk op Kepa om de strafschoppenserie te winnen voor The Blues. Hij redde een strafschop, die van Leroy Sané, maar dook over een slappe inzet van Sergio Agüero heen. Bij Chelsea misten Jorginho (redding Ederson) en David Luiz (paal), waarna de lichtblauwen voor de tweede keer op rij de minst begeerde van de twee Engelse bekers won. Hierdoor kan Guardiola blijven dromen van het hoogste haalbare in het Engelse voetbal: het winnen van vier prijzen, iets dat nog nooit is gedaan door een Engelse club, al was Chelsea dichtbij in 2009.

Of Kepa nog een toekomst heeft op Stamford Bridge valt te bezien. Zijn weigering was een schandalige streek tegenover de manager die vecht voor zijn baan en dringend een prijs nodig had. Chelsea staat zesde in de Premier League en is vorige week uit de FA Cup gebekerd door die andere club uit Manchester. Tot overmaat van ramp heeft de Fifa afgelopen week bepaald dat de West-Londense club twee periodes niet actief mag zijn op de transfermarkt wegens onregelmatigheden bij het vastleggen van jeugdspelers.

Tegen die achtergrond was op een zonnig Wembley Manchester City de tegenstander, de regerend landskampioen die Chelsea twee weken terug met 6-0 had vernederd. Sarri besloot dit keer verdedigend te beginnen en het initiatief te laten aan de Citizens. De donkerblauwen hielden makkelijk stand, zo makkelijk dat ze in de tweede helft gedurfder gingen spelen. Onder leiding van de briljante dribbelaar Eden Hazard, begeerd door Real Madrid, creeerde het kansen, onder meer voor Pedro en een andere uitblinker, N’Golo Kanté.

City kwam tegen het einde van de extra speeltijd dichtbij een overwinning, toen Augüero, die dit seizoen al vijf keer had gescoord tegen Chelsea, bijna profiteerde van een struikelpartij van Tony Rüdiger, tot dat moment de rots in de Chelsea-branding. Kepa wist te redden. Een paar minuten later deed de jonge doelman opnieuw van zich spreken door koppig op het gewijde veld te blijven, een moment waar nog lang over zal worden gesproken. Sarri, zo is duidelijk geworden, geniet evenveel autoriteit als premier Theresa May.