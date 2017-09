Manchester City wint interessant maar niet meeslepend topduel van Chelsea

City bleef vernuftig spelen; zelfs Guardiola deed mee. In de stromende regen legde hij een hoge bal achteloos dood op zijn witte gympen. Collega Conte bleef zijn team op karakteristieke wijze naar voren jagen, maar de fut was eruit. Soms leek het alsof Chelsea nog aan het nagenieten was van de zege bij Atletico Madrid. City, badend in de luxe van technische spelers, bracht de ene Silva, Bernardo, in voor de andere Silva. 'De beste manier om uit te leggen wat we bij Manchester City zijn,' zei Guardiola één dag voor de topper, 'is de ploeg met een glas wijn voor de televisie zien spelen.'



Die boodschap is goed aangekomen in het Chelsea, met haar dure wijnbarretjes.