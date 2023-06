Manchester City wint in finale FA Cup van United en heeft treble binnen handbereik

Ilkay Gündogan is uitzinnig na zijn razendsnelle openingstreffer, net als ploeggenoot Jack Grealish (r). Beeld AFP

Na de 2-1-nederlaag tegen Manchester City in de finale om de FA Cup van zaterdagmiddag zag Erik ten Hag vooral de positieve kanten. ‘We vochten terug na een snelle openingstreffer’, analyseerde de coach van Manchester United. ‘En ik denk dat we het enige team ter wereld zijn dat in staat is om terug te vechten tegen een ploeg als Manchester City.’

Terugkijkend op de 62 competitieve wedstrijden die zijn ploeg heeft gespeeld, sprak Ten Hag van een ‘goed’ seizoen, niet van een ‘succesvol’ seizoen. Dat lijkt een juiste conclusie. Manchester United won de League Cup, bereikte de finale van de FA Cup en eindigde als derde in de Premier League. Het heeft alle grote ploegen (Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham en Aston Villa) thuis verslagen en hield van alle teams het vaakst de nul. In de Europa League struikelde het tegen de latere winnaar Sevilla, na in eigen huis een 2-0-voorsprong in de slotfase te hebben weggegeven. Onder Ten Hag beleefde de club het beste seizoen in tien jaar, sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson.

De bekroning van dit goede seizoen moest een zege op stadgenoot City worden in de 142ste bekerfinale. Het was de eerste keer dat beide Manchesters elkaar in de eindstrijd troffen. City is hard op weg naar de treble, een kunststukje dat in het verleden alleen door United is gepresteerd. Onder leiding van Ferguson won het in 1999 de landstitel, de FA Cup (tegen Gullits Newcastle United) en de Champions League.

De historische bekerfinale beleefde een historische start, want na twaalf seconden opende City de score. Niet met tikkietakkievoetbal, maar uit een lange bal. Bij de aftrap passte Ilkay Gündogan de bal naar Stefan Ortega. De Duitse reservedoelman schoot de bal naar voren. Erling Haaland won een kopduel, waarna United-verdediger Victor Lindelof de bal in de voeten van de vrijgelaten Gündogan kopte. Deze liet United-doelman David de Gea kansloos met een volley. Nog nooit was er zo snel gescoord in de finale. Veel vip’s zaten nog aan het buffet.

Terugvechten

Hier begon het terugvechten waar Ten Hag het over had. Terugvechten deed zijn ploeg afgelopen najaar ook in het Etihad Stadium van City, waar een 6-1-achterstand in de slotfase werd gereduceerd tot 6-3. In eigen huis boog het enkele maanden later een 0-1 om tot een 2-1-zege. Op Wembley hervond zaterdag Ten Hags ploeg zich en na ruim een half uur had de VAR gezien dat Jack Grealish de bal, tijdens een kopduel in de eigen zestien, met zijn hand had geraakt, een geval van ‘modern hands’. United-aanvoerder Bruno Fernandes scoorde vanaf de stip.

De emoties nemen bij City's succesvolle coach Pep Guardiola de overhand. Beeld Getty

Maar het was niet genoeg. Zes minuten na rust was Gündogan weer vrijgelaten aan de rand van de zestien en weer volleerde de Duitse mijnwerkerszoon de bal in het net, ditmaal met zijn linker. United-doelman De Gea, de winnaar van de Gouden Handschoen, had redding moeten brengen. De Spaanse routinier, de enige overlevende uit het Ferguson-tijdperk, is een van de spelers wier toekomst onzeker is. Hij lijkt zijn houdbaarheidsdatum voorbij te zijn, wat ook geldt voor het tegenvallende duo Fred en Christian Eriksen. Ten Hag kan wat bouwsteigers gebruiken.

Kwaliteitsverschil

Hoop kan Ten Hag wel putten uit Alejandro Garnacho, die na een uur in het veld kwam. Met zijn snelheid en balvaardigheid stelde de jonge Argentijn de City-verdediging op de proef. Om de aanval lengte en kracht te geven bracht Ten Hag ook Wout Weghorst in. Genoeg was het niet, al belandde de bal in blessuretijd nog op de lat van Ortega’s doel. Typerend voor het kwaliteitsverschil was het feit dat Riyad Mahrez en Julian Alvarez niet eens een invalbeurt kregen van Pep Guardiola, spelers die bij United in de basis zouden staan.

Terwijl Ten Hag en zijn mannen vakantie vieren, pakt City eind deze week het vliegtuig naar Istanbul voor de finale om de Champions League. De laatste hindernis vormt Inter Milaan, waar met de 37-jarige spits Edin Dzeko een oude bekende speelt. Manchester City, nog steeds geplaagd door aantijgingen van financieel vals spel, is de torenhoge favoriet. De bekerfinale tegen Manchester United had soms het gevoel van een generale repetitie. Terugvechten deed United knap, maar dat was vooral om de schade beperkt te houden.