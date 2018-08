Manchester City wint Engelse Super Cup, mede dankzij Engels toptalent

Sergio Agüero scoorde beide doelpunten in de strijd om de Community Shield, maar achter de brede rug van de Argentijnse clubtopscorer stond een groot Engels talent op: Phil Foden, een middenvelder van 18 jaar.

Foden is het soort creatieve middenvelder dat de Engelse ploeg zo node miste op het wereldkampioenschap van deze zomer in Rusland. De rustende Kevin De Bruyne werd amper gemist, zo goed was hij. De Stockport Iniesta, zo luidt de bijnaam van de speler die het hart van zijn manager Pep Guardiola heeft gestolen. Foden dribbelde en strooide met passes, alvorens een kwartier voor tijd met kramp, onder luid applaus van de Manchester City-aanhang, het onberispelijk groene veld te moeten verlaten.

Stockport

De Globetrobbers van Guardiola hebben alles wat hun hart begeert, maar het ontbrak de ‘echte’ club van Manchester aan een plaatselijke held. Dat heeft het nu met de jongeman uit Stockport, een voorstad van Manchester. Foden kon in de twaalfde minuut door het midden het veld oversteken om de bal precies op tijd af te geven aan Agüero, die met een droog schot in de rechterhoek de score opende. De twee bleken elkaar blindelings te kunnen vinden en in de tweede helft gaf Foden zijn Argentijnse makker nog een kans met een steekpass, maar de spits miste. Daarna zette het talent Agüero nog een keer vrij voor de keeper, maar de grensrechter vlagde ten onrechte voor buitenspel. Saillant detail: Foden was elf jaar toen Agüero zijn eerste goal scoorde voor The Citizens.

Bij de 2-0 strafte Agüero het zwakke verdedigen van Chelsea af. Vooral David Luiz was niet op dreef. Het was alweer het 200ste doelpunt van Agüero voor City. De lichtblauwe formatie ging door waar zij in mei was gebleven: bij het spelen van intelligent en bij vlagen subtiel voetbal. Een score van 4-0 of 5-0 had zomaar gekund, maar de scherpte ontbrak nog. Dat werd ook gesymboliseerd door de kleding van Guardiola: geen verfijnde mode, maar een huis- tuin- en keukenbroek, met een wit shirtje half er overheen.

Liverpool als grootste rivaal

Met de volwassenwording van Foden en de komst van Leicester City-aanvaller Riyad Mahrez is Manchester City zo mogelijk nog sterker dan het afgelopen seizoen waarin het vrijwel alle Premier Leaguerecords heeft gebroken. Volgende week is City wederom in Londen, ditmaal voor de seizoenstart tegen Arsenal. Het team van Guardiola is de grote favoriet om te doen wat het Manchester United van Alex Ferguson in 2009 voor het laatst deed: het met succes verdedigen van een Premier Leaguetitel. Prioriteit is evenwel het winnen van de Champions League.

In eigen land zal de grote rivaal Liverpool zijn, dat in de afgelopen weken Manchester United (4-1), Manchester City (2-1) en Napoli (5-0) heeft verslagen tijdens de Amerikaanse tour. Naast een superaanval hebben de Merseysiders nu met Alisson Becker ook de beschikking over een behoorlijke doelman. Bij plaatselijke rivaal Manchester United rommelt het. Maar wanneer de ontevreden José Mourinho wordt vervangen door Zinedine Zidane, iets waar de gokkantoren op speculeren, is het machtsoverwicht van Noordwest-Engeland compleet.

De fans van City hebben met de 18-jarige Foden nu ook een lokale held.

En Chelsea? De Londenaren hebben de blues. Laat in de zomer werd Antonio Conte na een pokerspel tussen manager en bestuur ontslagen, om snel te worden vervangen door zijn landgenoot Maurizio Sarri. Guardiola had afgelopen seizoen al hoog opgegeven over deze manager van Napoli. In juni zaten ze samen te dineren in Milaan, in gezelschap van Arrigo Sacchi, de manager van het grote Milaan van de jaren tachtig en negentig. De Catalaan waarschuwde de 59-jarige kettingroker Sarri hoe zwaar en veeleisend de Premier League is.

De Napolitaan, de dertiende manager van clubeigenaar Roman Abramowicz, waant zich in een afbrokkelend Roman Empire. Het is allerminst zeker of doelman Thibaut Courtois en steraanvaller Eden Hazard blijven. Real Madrid heeft interesse in de Belgen die ontbraken in de Super Cup-wedstrijd. Publiekslieveling Willian wil Stamford Bridge graag verlaten. Voor omgerekend zestig miljoen euro heeft Sarri Jorginho meegenomen uit Napels, maar de Braziliaan maakte geen indruk op Wembley. Op het mooie Sarribal moet West-Londen nog even wachten.

Waar de Chelsea-supporters vooral naar uitkeken was het optreden van het supertalent Callum Hudson-Odoi. De 17-jarige aanvaller uit Zuid-Londen had vorige week de verdediging van Arsenal zoekgespeeld tijdens een oefenduel in Dublin en telkens wanneer hij aan de bal kwam, gonsde het in het met 72.724 toeschouwers gevulde stadion. Na een aarzelend begin liet de snelle flankspeler mooie dribbels zien, maar doeltreffend was het niet. Het duel van de Engelse toptalenten werd makkelijk gewonnen door Phil Foden.