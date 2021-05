Manchester City verspert schandelijk PSG weg naar finale Champions League

Fernandinho (met aanvoerdersband) van Manchester City viert met ploeggenoten de 1-0. Beeld EPA

Scheidsrechter Björn Kuipers was de agent die alles uit de kast moest halen om de vervelende, verwende, slechte verliezers van PSG tot bedaren te brengen. Voetballen? Ho maar. Deden ze allang niet meer. Het gedrag van PSG uit Parijs, eigendom van Qatarezen, leidde enigszins af van de winnaar. Tien jaar wachtte trainer Josep Guardiola op zijn volgende finale van de Champions League, de eerste na 2011 met Barcelona. Het is tevens de eerste in de geschiedenis van de niet meer zo nieuwe rijken van Manchester City, zijn huidige werkgever.

De club van eigenaar sjeik Mansour uit de Emiraten staat dus in de finale, dertien jaar nadat hij City kocht en gaandeweg van een stadsclub tot een wereldmerk promoveerde, waarbij transferbedragen van 40, 50 miljoen vrij normaal werden, met forse uitschieters naar boven. City speelt de finale op 29 mei in Istanbul tegen Chelsea of Real Madrid. De Britten wonnen met 2-0, nadat ze vorige week ook al beter waren (1-2).

Beslissende speler was Riyad Mahrez, Algerijn, 30 jaar, een van de spelers van de sensatieploeg van Leicester die in 2016 verrassend de landstitel greep en later voor bijna 70 miljoen naar City vertrok. Hij maakte drie van de vier doelpunten met zijn gouden linkerbeen.

Gejank

Natuurlijk, individuele klasse genoeg dinsdag, maar al met al viel het toch tegen, enigszins door het slechte weer, de hagel, het witte veld voor rust. Maar vooral door het gedrag, het simuleren, het misbaar, de vervelende overtredingen, de onderbrekingen, het gejank, vooral van Parijse kant. Björn Kuipers had het druk om het geklier enigszins binnen de perken te houden. Dit zijn dan de grote voetballers, de voorbeelden. Bah.

Ongekend was ook het spel van spits Icardi, vervanger van de geblesseerde sterspeler Mbappé. De Argentijn stond op het veld, maar in feite speelde PSG met tien man. De laatste twintig minuten was dat sowieso het geval, want Di Maria kreeg terecht rood nadat hij in de provocaties van Fernandinho trapte. Kuipers spaarde Kimpembe en Danilo, voor schandelijke overtredingen op Jesus.

In drie seizoenen Bayern München en ook in bijna vijf jaar City behaalde Guardiola ladingen prijzen, nadat hij bij Barcelona met Messi, Iniesta, Xavi en al die anderen een nieuwe standaard in voetbal had gezet. De finale van de met Barcelona twee keer gewonnen Champions League bereikte hij nooit meer. Soms gaf hij zichzelf opstandig de schuld van de uitschakeling, omdat hij altijd denkt, altijd tactisch bezig is en misschien te veel dacht. Een paar keer ook had hij pech, zoals twee jaar geleden tegen Spurs, dat daarna Ajax uitschakelde.

Nu is het zover, eindelijk. Het kampioenschap is bijna binnen. De League Cup is gewonnen, en nu dan is ook de finale van de Champions League bereikt, het hoogtepunt van het clubseizoen. Goed verdedigd, gedisciplineerd gespeeld, fraai gecounterd, al ontbrak tot de slotfase, toen PSG het allang had opgegeven, het dominante in aanvallend opzicht. Voorheen was een team van Guardiola meteen herkenbaar, door de voortdurende hoge druk op de helft van de tegenstander. Dat is anders nu. Gecontroleerd speelt het elftal en de counter is allang geen vies woord meer.

Perfecte counters

Twee gelukkige doelpunten vorige week in Parijs, een voorzet van De Bruyne die zomaar in het doel viel en een vrije trap door de muur heen van Mahrez, gevolgd door twee perfecte counters dinsdag, op het voor rust nog door sneeuw en hagel deels witte veld, waar de oranje bal ontbrak.

Guardiola speelde, net als vorige week, zonder echte spits, met De Bruyne opnieuw als vrije, hangende aanvaller, met het schitterende Britse talent Foden en Bernardo op de vleugels. Linksachter Zintsjenko, oud-PSV’er en een van de besten, ook in mentaal opzicht, kon bij de 1-0 laag voorzetten na de geweldige trap van doelman Ederson. De Bruyne zag zijn schot nog geblokkeerd, Mahrez kon daarop inschieten, mede omdat Kimpembe weifelachtig was in zijn poging te blokkeren. Dat is voetbal. Drie aparte doelpunten, verder weinig kansen.

PSG was net als vorige week in de eerste helft de aanvallende ploeg, die druk zette, die een strafschop dacht te krijgen van Kuipers, tot de VAR hem attent maakte op het feit dat Zintsjenko geen hands had gemaakt. Marquinhos kopte op de lat, maar echt veel kansen kreeg PSG niet. De 2-0 was opnieuw een fraaie counter, met een voorzet van Foden en de afronding van Mahrez.