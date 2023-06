Manchester City verslaat United in bekerfinale (2-1) en droomt van ‘treble’

Ilkay Gündogan (midden) viert zaterdag op Wembley het doelpunt dat hij al na 13 seconden spelen maakte in de finale van de FA Cup. Beeld ANP / EPA

De grote man met twee mooie treffers was Ilkay Gündogan. Al na 13 seconden opende de 32-jarige mijnwerkerszoon uit het Roergebied de score met een spectaculaire volley die United-doelman David de Gea als aan de grond genageld hield. Nog nooit was er zo snel gescoord in de finale van ‘s werelds oudste bekertoernooi. Zes minuten na rust scoorde Gündogan ook de 2-1, met een volley met zijn linkervoet.

City, dat op weg naar Wembley had afgerekend met onder meer met Arsenal en Chelsea, won de FA Cup voor de zesde keer. Voor Manchester United, dat eerder dit seizoen de League Cup had veroverd, was het een teleurstellende middag. Maar wat graag hadden The Red Devils hun grote stadsrivaal verslagen nu de finale van de FA Cup voor het eerst in 152 jaar een Manchester-derby was.

United de underdog

Meer dan 70.000 Mancunians waren in een opgetogen stemming naar Londen gekomen om deze historische ontmoeting mee te maken. United vervulde de rol van underdog, een rol die elke tegenstander van dit grote City dit seizoen vertolkt. In de competitie was United afgelopen najaar weggespeeld door City (6-3), maar op Old Trafford wist United met 2-1 te winnen, op weg geholpen door een controversiële gelijkmaker.

De finale was nog amper begonnen of deze leek al voorbij te zijn. Ademloos en met ongeloof zagen de 83.179 toeschouwers, en miljoenen thuis van Amerika tot het Verre Oosten, hoe Gündogan de door Viktor Lindelof half weggekopte bal op de pantoffel nam.

In het half uur dat op de openingstreffer volgde, was City heer en meester, zonder grote kansen te creëren. Doelman De Gea had vrij weinig te doen. Maar zoals wel vaker dit seizoen wisten de mannen van coach Erik ten Hag, noodgedwongen spelend zonder echte nummer 9, een weg terug te vinden.

Strafschop na VAR

In de 32 minuut leidde een voorzet van Bruno Fernandes tot een luchtduel tussen Aaron Wan-Bissaka en Jack Grealish, waarbij laatstgenoemde met zijn opgeheven arm de bal raakte. Enkele United-spelers appelleerden meteen voor hands, maar het zou nog zeker een minuut duren eer scheidsrechter Paul Tierney gevraagd werd de veldcamera te gaan raadplegen. Een strafschop was het onvermijdelijke gevolg. Fernandes zette zich achter de bal en met danspasjes zette de aanvoerder de City-doelman op het verkeerde been: 1-1.

Na de gelijkmaker begon City weer feller te spelen, deels uit frustratie over de manier waarop de voorsprong uit handen was gegeven. Na de theepauze gingen de lichtblauwen verder op zoek naar de winst, geholpen door onoplettendheid bij United. Bij een vrije trap van Kevin de Bruyne werd Gündogan net buiten de zestien geheel vrijgelaten. Zijn volley was niet feilloos, maar dat was misschien wel de reden dat de bal, door een mêlee van spelers, in de hoek verdween.

Een teleurgestelde Erik van Hag na de verloren finale. Beeld ANP / EPA

Wanhoopsoffensief met Weghorst

Op zoek naar een nieuwe gelijkmaker bracht Ten Hag na een uur spelen de snelle en behendige aanvaller Alejandro Carnacho in het veld voor routinier Christian Eriksen. Tien minuten na het betreden van het veld kreeg de talentvolle Argentijn een goede schietkans, maar zijn draaiende schot ging net naast. Ook Marcus Rashford, verder onzichtbaar, schoot bijna raak. Tussen deze halve kansen door had Gündogan voor de derde keer gescoord, maar ditmaal vanuit een buitenspelpositie.

Het wanhoopoffensief brak tien minuten voor tijd aan toen Ten Hag besloot om Wout Weghorst als breekijzer in te zetten. In blessuretijd was United heel dicht bij een niet geheel verdiende gelijkmaker. Na een hoge voorzet van Luke Shaw brak er chaos uit in City’s doelmond, waarbij de bal via de voet van Raphaël Varane en de doelman op lat terecht kwam.

Door de zege blijft City heer en meester in Manchester. Na een lang, redelijk succesvol seizoen kunnen de United-spelers met vakantie, terwijl City komende zaterdag in Istanbul gaat strijden voor onsterfelijkheid.