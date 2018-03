Manchester City verslaat kwakkelend Arsenal voor tweede keer in vijf dagen met 3-0

Gemiste strafschop

Na rust namen de gasten, met oog op de topper dit weekeinde tegen Chelsea, gas terug, waardoor Arsenal mee kon gaan voetballen. Dat leidde tot een strafschop voor de thuisploeg nadat Nicholas Otamendi de nieuwe aankoop Hendrikh Mkhitaryan had neergelegd. Het buitenkansje werd gemist door een andere aankoop, Pierre-Emerick Aubameyang. Van de laatste 19 strafschoppen die City tegen heeft gehad, hebben de tegenstanders er liefst elf gemist. Een intimiderend gegeven.



De nederlaag is extra zuur voor Arsenal omdat Guardiola twee jaar geleden interesse zou hebben gehad om manager van The Gunners te worden, maar Wenger stond in de weg. Omdat het haast onmogelijk is om de Franse legende te ontslaan, is het wachten op het moment dat Wenger inziet dat er geen eer meer te behalen valt. Hij heeft een zwakke selectie en spelers lijken niet meer bereid te zijn om voor hun manager te werken. Een ster als Mesut Ozil blijft falen in grote wedstrijden. Dat Granit Xhaka speeltijd krijgt is een raadsel.



Wenger is evenwel koppig en vreest na 22 jaar een Arsenal-loos bestaan. Zijn ploeg ligt uit de FA Cup, heeft de finale van de League Cup verloren en staat ruim achter Chelsea op de zesde plaats. De enige manier om kwalificatie voor de Champions League af te dwingen is het winnen van de Europa League, zoals Manchester United dat vorig jaar deed. De komende tegenstander is AC Milan. Voor Wenger wordt dat een cruciale tweestrijd. Als mogelijke opvolgers worden Thierry Henry en Carlos Ancelotti genoemd.