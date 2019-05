Manchester City vernietigt Watford in FA Cup-finale

Beeld AFP

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Engelse voetbal dat een club in een seizoen de drie nationale prijzen pakt. Voor Pep Guardiola is het een troost na de voortijdige uitschakeling in de Champions League.

Manchester City was als torenhoge favoriet aan de bekerfinale begonnen. De ploeg heeft sinds de winter vrijwel alle wedstrijden gewonnen en de laatste nederlaag tegen Watford dateert uit 1989, toen beide teams in de tweede divisie uitkwamen. De laatste FA Cup-finale waarin het speelde ging echter verloren: zes jaar geleden tegen de kleine buurman Wigan Athletic.

Watford begon goed aan de finale en kreeg in de tiende minuut een dot van een kans maar Roberto Pereyra miste alleen voor de oplettende doelman Ederson. Het kwam Watford, dat 35 jaar geleden voor het laatste in de eindstrijd stond, zeer duur te staan. Een kwartier later profiteerde David Silva van zwak verdedigen en versloeg voormalig PSV-doelman Heurelho Gomez met een schuiver.

Vanaf dat moment kon de verdedigende tactiek die Javia Gracia voor zijn mannen had bedacht de prullenbak in. Het klinische City kreeg meer ruimte en wist daar optimaal gebruik van te maken. Tien minuten voor rust zette Bernardo Silva, die een geweldig seizoen beleeft, Gabriel Jesus vrij voor het doel. Raheem Sterling gaf de bal een laatste zetje, maar de bal was de doellijn al gepasseerd.

Hiermee was de wedstrijd, bijgewoond door 85.854 toeschouwers, in wezen al gespeeld. In de halve finale kwam Watford terug van een 2-0 achterstand tegen Wolverhampton Wanderers, maar dat zou City niet snel toelaten. Sterker, eerder in deze bekercampagne had City zelf, met het nodige geluk, een 2-0 achterstand goedgemaakt in de kwartfinalewedstrijd tegen Championship-ploeg Swansea City.

Onder leiding van aanvoerder en aanvalsleider Troy Deeney probeerde Watford zich terug in de wedstrijd te vechten, maar deze missie was kansloos. Na een uur spelen scoorde de kort daarvoor ingevallen Kevin de Bruyne de 3-0, waarna het voor de geelzwarte formatie vooral zaak werd de schade beperkt te houden. Dat lukte niet. Jesus en Sterling, twee keer, maakten er 6-0 van.

Het was de grootste zege in een Engelse bekerfinale sinds 1903, toen Bury met dezelfde cijfers van Derby County won.