Manchester City vernedert Watford en wint als eerste Engelse club de Treble

De spelers van Manchester City vieren de winst van de FA Cup. Beeld Getty Images

Voor manager Pep Guardiola is het een troost na de voortijdige uitschakeling in de Champions League door Tottenham Hotspur. De monsterzege is des te indrukwekkender omdat Guardiola de eindstrijd had gewonnen met John Stones, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Leroy Sané en topscorer Sergio Agüero op de reservebank. Het Engelse supertalent Phil Foden zat niet eens bij de selectie, tot teleurstelling van de bondscoach.

Begin augustus zullen Manchester City en Watford elkaar weer op Wembley treffen voor de Super Cup, maar een onderling treffen tussen twee City-teams zou spannender zijn.

De FA Cup staat bekend om zijn magie, met de kans dat de underdog op de finaledag wint, zoals Coventry City in 1987 deed tegen Spurs en Wimbledon tegen Liverpool, een jaar later. Manchester City heeft zelf de rol van Goliath vervuld toen het in 2013 verloor van Wigan Athletic. De bijna 40 duizend Watford-fans die de korte metrorit naar Noordwest-Londen hadden gemaakt, koesterden hoop op de eerste zege tegen City sinds 1989.

Snel counteren

De ploeg van Javi Gracia ging goed van start. Snel counteren was het devies van de Spanjaard, die Daryl Janmaat op de bank had geposteerd. In de veertiende minuut verscheen Roberto Pereyra bij zo’n tegenaanval alleen voor Ederson, maar zijn schot stuitte op de Braziliaanse doelman. Even later raakte een inzet van Abdoulaye Doucouré de hand van aanvoerder Vincent Kompany, maar Kevin Friend noch zijn VAR-collega zag er een strafschop in.

Het openingsdoelpunt viel aan de andere kant, toen David Silva profiteerde van slap verdedigen. Kort voor rust scoorde Gabriel Jesus 2-0 na een schitterende pass van Bernardo Silva, wederom de grote man bij City, dat zijn 61ste wedstrijd van het seizoen speelde. In de halve finale maakte Watford een 2-0-achterstand goed tegen Wolverhampton, maar van een herhaling was geen sprake. Het verschil in klasse was simpelweg te groot.

Vernederen

Sinds de nederlaag eind januari bij Newcastle heeft City alle wedstrijden gewonnen, op die Europese nederlaag bij Spurs na. Dankzij een brede, kwalitatief hoogstaande selectie weet Guardiola zijn spelers scherp te houden. Ze wilden Watford niet verslaan, maar vernederen. De 85.854 toeschouwers zagen hoe City, dat voor de vijfde keer dit seizoen op Wembley speelde, door doelpunten van de ingevallen De Bruyne, Jesus en Raheem Sterling (2x), naar 6-0 uitliep.

Zelfs in blessuretijd tijd bleven de Citizens komen. Invaller Stones had de 7-0 voor het inschieten, maar stuitte op voormalig PSV-keeper Heurelho Gomes. De Watford-spelers, luid toegezongen door hun onvermoeibare aanhang, smeekten Friend om af te fluiten, wat hij in een vlaag van erbarmen deed. Een snelle duik in de geschiedenisboeken leerde dat het de grootste finalezege was sinds 1903, toen Bury met dezelfde cijfers van Derby County won.

Bijna hadden Peps History Boys ook dat record verbroken.