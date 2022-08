Manchester City verliest punten in sensationeel duel tegen Newcastle

Phil Foden van City zet voor, Emil Krafth van Newcastle tracht de bal te blokkeren. Beeld Getty Images

In het sfeervolle St James’s Park speelden de twee ‘olieclubs’ de beste wedstrijd in het prille seizoen. Reeds na vijf minuten namen de bezoekers de voorsprong door een doelpunt van Ilkay Gundogan, die profiteerde van zwak verdedigen bij Newcastle. Normaal gesproken is een vroege achterstand tegen de geoliede machine van Pep Guardiola dodelijk, maar de thuisploeg toonde enorme veerkracht. Opgezweept door vijftigduizend zwart-wit gestreepte fans ging Newcastle op zoek naar de gelijkmaker.

Nathan Ake en collega-verdedigers hadden met name hun handen vol aan de Franse dribbelkoning Allan Saint-Maximin, de grote ster van de Geordies. Uit zijn voorzet scoorde Miguel Ángel Almirón na een half uur spelen de gelijkmaker. De grensrechter had gevlagd voor buitenspel, maar de VAR oordeelde dat dit ten onrechte was. Nadat de VAR zaterdag enkele slechte beslissing had begaan in andere wedstrijden, was dit keer sprake van een positieve interventie.

Acht minuten later was het wederom Saint-Maximin die dribbelend voor onrust zorgde. Hij bracht Callum Wilson slim in stelling en de topscorer rondde makkelijk af. Hiermee toonde Newcastle aan dat het na jaren van kommer en kwel rijp is voor de subtop in de Premier League, of meer zelfs. Nadat de club afgelopen winter door een Saoedisch consortium was overgenomen, is er niet met geld gesmeten, maar gericht ingekocht onder leiding van de Engelse manager Eddie Howe.

De tweede helft was zo nodig nog spectaculairder dan de eerste. Newcastle-aanvoerder Kieran Trippier liet zien waarom zijn bijnaam ‘de Beckham van Bury’ luidt door een vrije trap van aanzienlijke afstand in de kruising te leggen. Het eerste seizoenverlies voor City leek aanstaande, maar de ploeg heeft de beschikking over Erlang Haaland, die weinig kansen nodig heeft om te scoren. Na een uur kreeg hij zo’n kans en de Noor schoot van dichtbij zijn derde doelpunt van het seizoen binnen.

Grote man bij City was Kevin de Bruyne, die strooide met dieptepassjes. Kort na Haalands aansluitingstreffer zette de vedette uit België Bernardo Silva met een fabuleuze steekbal alleen voor de doelman. De Portugees kon niet missen. Na de gelijkmaker ging City jagen op de winst. Trippier zag zich een kwartier voor tijd gedwongen om aan de noodrem te trekken door De Bruyne op cynische wijze neer te leggen. Hij kreeg rood, maar de VAR vroeg de scheidsrechter nog eens goed te kijken. De kleur veranderde in geel.

Door deze 3-3 zakte Manchester City naar de tweede plek. Net als Tottenham Hotspur, Leeds United, Newcastle en Brighton heeft de ploeg zeven punten. Alleen aan kop gaat Arsenal, dat een dag eerder met 3-0 had gewonnen bij Bournemouth. Het is de beste seizoenstart van The Gunners sinds 2004, toen ze bekend stonden als De Onoverwinnelijken. Maandagavond staat de beladen klassieker tussen Manchester United en Liverpool op het programma, de nummer 19 tegen de nummer 15 van de ranglijst.