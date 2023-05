Manchester City treft Internazionale in finale Champions League

Julián Álvarez (Manchester City) nadat hij het vierde doelpunt van de wedstrijd heeft gemaakt. Beeld AP

Manchester City heeft nu een unieke kans om de treble te winnen, net zoals buurman United deed in 1999. The Citizens kunnen zondag voor de vijfde keer binnen zes jaar kampioen worden en een week voor de Champions League-finale kan het op Wembley ten koste van United de FA Cup pakken. In Istanbul wacht de trofee met de grote oren die de bekroning moet zijn van het zendingswerk dat tweevoudig Champions League-winnaar Pep Guardiola jarenlang heeft verricht in Manchester.

De 52.313 toeschouwers in het Etihad-stadion en de miljoenen televisiekijkers waren getuigen van een perfecte masterclass van Manchester City. Zelden in zijn rijke geschiedenis is de veertienvoudig Europees kampioen op deze manier weggespeeld. De 4-0-overwinning van Guardiola’s Godenzonen deed denken aan de 4-0-zege van Liverpool op Barcelona vier jaar geleden en aan de 4-0 van AC Milan tegen het Barcelona van John Cruijff in de Champions League-finale van 1994.

Na de 1-1 in het Bernabeu werd er een spannende strijd verwacht tussen de troonpretendent en de titelhouder. Die verwachting kwam niet uit. Vanaf het eerste fluitsignaal werd de verdediging van Real Madrid overrompeld door de thuisploeg. Dit was de sportieve variant van de bestorming van de Bastille. De enige Real-speler die op de been bleef was Thibaut Courtois. In de eerste twintig minuten maakte de Belgische doelman twee grandioze reddingen op kopballen van Erling Haaland.

Real Madrid overrompeld

Maar Courtois kon het tij niet keren. Binnen een kwartier scoorde Bernardo Silva twee doelpunten. Beide keren was de slimme Portugees vogelvrij gelaten in het vijandelijke strafschopgebied. De koninklijke achterhoede leek op een verzameling standbeelden, terwijl de gevreesde voorhoede met Gouden Bal-bezitter Karim Benzema amper aan de bal kwam en routinier Luka Modric op het middenveld werd overlopen. In het eerste kwartier was Real Madrid aan slechts dertien passes toegekomen.

Eén keer was de Koninklijke gevaarlijk, toen Toni Kroos kort voor Manchester City’s tweede treffer met een afstandsschot de lat raakte. Veel meer dan de schade beperken kon de verouderde ploeg van Carlo Ancelotti niet doen. En zelfs dat lukte niet. Het derde City-doelpunt kwam op naam van Real-verdediger Éder Militao, die een kopbal van de jonge verdediger Manuel Akanji, op een indraaiende voorzet van uitblinker Kevin De Bruyne, van richting veranderde en Courtois kansloos liet.

In het laatste kwartier bracht Guardiola Riyad Mahrez, Phil Foden en Julián Álvarez in, spelers die bij elke andere ploeg ter wereld in de basis zouden staan. Tegen het einde zette Foden de Argentijnse spits op messiaanse wijze, alleen voor de keeper. Álvarez rolde de bal simpel binnen, waarmee de afstraffing compleet was. Real Madrid had zich in het rijtje Liverpool, Chelsea, Arsenal, Bayern en RB Leipzig geschaard, allemaal topploegen die dit seizoen zijn weggespeeld door de meesters van de rondo.