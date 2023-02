Manchester City stoot Arsenal van koppositie na 3-1 zege in kraker

Manchester City-vleugelspeler Jack Grealish schuift de 1-2 binnen. Beeld ANP / EPA

Door het WK was het pas de eerste keer dit seizoen dat de twee grote titelkandidaten elkaar in competitieverband troffen. Voor de gasten uit Manchester was het een uitgelezen kans om het gat met de Londenaren verder te verkleinen. Afgelopen zaterdag had Arsenal immers twee kostbare punten verloren in de derby tegen Brentford. Groot was de woede bij Arsenal over de VAR-blunder met betrekking tot de gelijkmaker van de club uit West-Londen, een fout waarvoor inmiddels excuus is aangeboden door de voetbalautoriteiten.

Arsenaltrainer Mikel Arteta, de oude beschermeling van zijn landgenoot Pep Guardiola, was gebrand op revanche, maar trof in Manchester City een ware angstgegner. The Gunners hadden de dertien voorbije competitiewedstrijden tegen City allemaal verloren, net als de bekerontmoeting eind vorige maand. Na ruim twintig minuten spelen leek het weer die kant op te gaan toen Arsenal-verdediger Takehiro Tomiyasu de bal te zacht terug speelde op zijn doelman. Kevin de Bruyne reageerde snel en draaide de bal met veel effect over de uitgelopen Aaron Ramsdale in het doel.

Geen tweede gele kaart

De Londenaren toonden daarna klasse en karakter. Reeds voor de openingstreffer had Arsenal-spits Eddie Nketiah een goede kopkans gemist en met name van diens makker Bukayo Saka, in de gaten gehouden door Nathan Aké, ging voortdurend dreiging uit. City probeerde het spel te vertragen, wat een gele kaart opleverde voor doelman Ederson. Vijf minuten voor rust kwam de Braziliaan wat onbesuisd uit, waardoor hij Nketiah torpedeerde. Scheidsrechter Anthony Taylor wees naar de stip, maar bespaarde de doelman een tweede gele kaart.

Publiekslieveling Saka schoot de strafschop beheerst binnen, waarna het Emirates-stadion ontplofte. In de blessuretijd van de eerste helft waren de bezoekers heel dicht bij een treffer toen een kopbal van Rodri via de opgekomen Aké de bovenkant van de lat raakte. De kans was een voorbode van wat komen ging. In de 57ste minuut kreeg City een strafschop nadat Gabriel Magalhães in de eigen zestien een worstelwedstrijd met Erling Haaland won. De VAR, echter, oordeelde dat een hak van de blonde aanvaller buitenspel had gestaan.

Verslagen

Onverschrokken bleef City komen, spelend naar de zijde met de eigen fans. Aké was dicht bij een doelpunt, maar ruim een kwartier voor tijd was het aan Jack Grealish om een mooie aanval koeltjes af te ronden. Ditmaal maakte Arsenal wel een verslagen indruk, net als de stilgevallen aanhang. De genadeklap viel kort voor het einde toen Ilkay Gündogan een splijtende pass gaf op De Bruyne, die de bal panklaar legde voor Haaland. Eenvoudig scoorde de Noor zijn 32ste goal van het seizoen, waarvan liefst 26 in de Premier League. Hij is hard op weg is enkele records te breken.

Na een magistrale eerste seizoenshelft, waarin het slechts een keer verloor, lijkt Arsenal de weg kwijt te zijn. Het verloor bij degradatiekandidaat Everton en speelde thuis gelijk tegen Newcastle United en Brentford. Het gemis van Gabriel Jesus in de spits laat zich voelen. Van zulke tegenslagen heeft City, dat weer onder verdenking van financiële wanpraktijken staat, amper last. Guardiola beschikt over een veel bredere selectie waardoor hij WK-gangers als Phil Foden en Aymeric Laporte gewoon op de reservebank kan zetten. De Engelse voetbalorde is voorlopig weer hersteld.