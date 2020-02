Manchester City slaat toe in spectaculaire slotfase tegen Real

Spelers van Manchester City vieren de 2-1. Beeld BSR Agency

Zoveel goede spelers, zoveel belangen, zulke trainers met naam. Real Madrid – Manchester City, achtste finale Champions League. Een affiche, poeh. En wat doen ze, in grote gezamenlijkheid? Niets. Althans: veel te weinig. Maar dan die ontknoping, dat laatste ruime half uur. Heerlijk.

Net als City lijkt te gaan toeslaan, omdat de ploeg alsmaar meer initiatief durft te nemen in het technisch magere duel, begaat de ploeg een reeks fouten. Afgestraft door Isco, die het fijne balletje breed van Vinicius afrondt: 1-0.

Gelukkig voor City doet Kevin De Bruyne mee. De Belg durft in elk geval risico te nemen. Zijn prachtige voorzet uit de draai wordt in de slotfase keurig ingekopt door Gabriel Jesus. De Braziliaan zet zich even af op de rug van Ramos, maar niet genoeg om in te grijpen. Nog voordat het wennen aan 1-1 is begonnen, vloert Carvajal de doorbrekende invaller Sterling. Strafschop. Weer De Bruyne: 1-2.

Zo is het laatste half uur opwindend. In de grootste clubcompetitie van de wereld, met al die miljoenen op het spel, met een grote beker als trofee, voetballen veel clubs om te overleven. Napoli dinsdag, Atlético vorige week, Real en City woensdag. Dus ziet de neutrale liefhebber te weinig, ook al omdat tal van vedetten op de bank zitten. En ook om de talloze technische onvolkomenheden, om de foute passes, de overtredingen, de gele kaarten.

Real – City. Eerst de thuisclub die al dertien van die bekers won in de historie, met de laatste drie in tweeënhalf jaar onder Zidane. De vroegere spelmaker Zidane vertrok en keerde na een jaar terug, om het falende Real te helpen met zijn weer opgeladen gemoed. Een jaar geleden was daar immers die ene legendarische uitschakeling, door Ajax, met de 1-4.

Vervolgens de tegenstander uit Engeland. Voor City is het mogelijk de laatste kans voorlopig, door de straf van de tuchtcommissie van de Uefa; twee jaar Europese uitsluiting, vanwege ondeugdelijke begrotingen. City lijkt te verliezen, maar dat zou onverdiend zijn geweest. Het eindigt met de rode kaart voor aanvoerder Ramos, die Jesus even aantikt. Het wordt spannend, over drie weken in Manchester, maar de Catalaan Guardiola wint in Madrid. Dat is een mooi tussenrapport.