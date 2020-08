Manchester City schakelt Real uit en bereikt kwartfinale Champions League

Real Madrid-coach Zinedine Zidane geeft Eden Hazard een bemoedigend schouderklopje na afloop van de verloren wedstrijd. Beeld AFP

Beide clubs begonnen de terugwedstrijd zonder hun Sergio’s. De thuisploeg moest het doen zonder de geblesseerde topscorer Agüero, terwijl bij Real Madrid de ervaren verdediger Ramos ontbrak nadat deze in het Bernabeu van het veld was gestuurd. Het ontbreken van Ramos bleek zwaarder te tellen. In de negende minuut liet de Franse verdediger Raphaël Varane zich de bal ontfutselen door Agüero’s plaatsvervanger Gabriel Jesus. De Braziliaan legde de bal panklaar voor Raheem Sterling die zijn twintigste Champions League-doelpunt binnen tikte.

De beginnersfout van Varane stond niet op zichzelf. Even later ging zijn collega Eder Militao in de fout, maar daar konden de City-aanvallers niet van profiteren. Maar Real kwam langzaam terug in de wedstrijd. Spits Karim Benzema, die na de hervatting van de competitie veel heeft gescoord, gaf in de 20e minuut een waarschuwing middels een schot dat door City-doelman Ederson werd gekeerd. Acht minuten later wist de Fransman het net wel te vinden met een welgemikte kopbal.

City-aanhangers moeten op dat moment voor een implosie hebben gevreesd. In de voorgaande jaren werden ze uitgeschakeld door tegenstanders – Monaco, Liverpool en Spurs – die in korte tijd enkele keren wisten te scoren. Maar ditmaal hield City het hoofd koel na de tegenslag en ging het door met aanvallen. De actieve linksachter Joao Cancelo versloeg Thibaut Courtois bijna met een verraderlijk schot en even later gaf de Belgische doelman door een slordige uittrap het supertalent Phil Foden de kans om te scoren.

De mooiste actie in de eerste helft kwam op slag van rust toen Kevin de Bruyne een hoekschop bijna in de kruising legde. Bij elke andere speler zou dit kunnen worden gezien als toeval, maar niet bij de Belgische middenvelder die wederom een masterclass gaf. Kort daarvoor had hij op een lekkere plek een vrije trap moeten krijgen, ware het niet dat de Duitse scheidsrechter Felix Brych zijn ogen telkenmale toekneep bij het veelvuldige shirtjes trekken van de Koninklijke Spanjaarden.

In de tweede helft bleef het in roze tenues geklede Real slordig spelen, wat leidde tot goede kansen voor de gastheren. Op Benzema na waren de Spanjaarden voorin ongevaarlijk. Eden Hazard is geen schim van de dribbelaar die hij bij Chelsea was, terwijl de in ongenade gevallen Gareth Bale – weeksalaris 650.000 euro – in de Spaanse hoofdstad was achtergebleven. Voor elke waarnemer is het duidelijk dat Zidane een enorme taak heeft om Los Blancos weer tot een alom gevreesde ploeg te maken.

Op tweederde van de wedstrijd viel de beslissing. Wederom als gevolg van een fout, en wederom van Varane. De rechtsback kopte de bal te zacht terug op zijn doelman. Als een stroper reageerde Jesus alert en tikte de bal vanuit een lastige hoek binnen. Langs de kant werd Guardiola gek van vreugde. ‘Vamos! Vamos!’, galmde het in het lege Etihad-stadion. Voor de Catalaan is er natuurlijk niets mooiers dan het verslaan van de Madrilenen.

Real Madrid was rijp voor een afstraffing. De hemelsblauwen misten meerdere kansen en hadden pech dat Brych geen strafschop gaf toen Sterling omver werd gelopen door Dani Carvajal. City moet het nu opnemen tegen het Olympique Lyon van Memphis Depay. Twee jaar geleden troffen deze teams elkaar reeds in de groepsfase van de Champions League. Toen toonde Lyon zich verrassend de meerdere. Als City wint van de Fransen, treft Guardiola in de halve finale waarschijnlijk een van zijn oude teams: Barcelona of Bayern München.